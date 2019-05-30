За незаконні розкопки в Криму Росії "світять" нові санкції

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціює введення санкцій щодо російських наукових установ, які проводять в анексованому Росією Криму незаконні розкопки.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби МТОТ, передають Українські Новини.\r\n"Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініційовано введення обмежувальних заходів щодо 28 юридичних осіб наукових і музейних установ, представники яких взяли участь у незаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - сказано в ньому.\r\nПроект санкцій буде надіслано до Кабінету Міністрів на розгляд.\r\nРаніше міністерство ініціювало застосування санкцій щодо 15 громадян Росії.\r\nМТОТ зазначає, що протягом останніх п'яти років Росія активно проводить незаконні археологічні розкопки, до яких залучено низку провідних наукових установ та музеїв Росії.\r\nЗгідно з повідомленням, підставою для проведення розкопок на території Кримського півострова є "відкриті листи" (дозволу), які незаконно видаються співробітникам наукових установ Міністерством культури Росії.\r\nАктивну участь в археологічних розкопках беруть кримські установи, які було незаконно зареєстровано як російські.\r\nКрім того, міністерство повідомляє, що велика кількість розкопок здійснюється в межах реалізації Росією інфраструктурних проектів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МТОТ початок виплату компенсацій звільненим у грудні 2017 заручникам.\r\nТакож МТОТ отримало право збирати і оприлюднити думки людей про населення на окупованих територіях.\r\nТим часом, росіяни знайшли античне поселення, коли будували залізницю до Кримського мосту.