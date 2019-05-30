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30 травня 2019, четвер, 19:11 138
Фінанси 2019-05-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
Злочевський як президент Burisma Group увійшов до ТОП-3 найбільших українських інвесторів за обсягами податків

Злочевський як президент Burisma Group увійшов до ТОП-3 найбільших українських інвесторів за обсягами податків

Микола Злочевський. Фото: Українське Фото
Микола Злочевський. Фото: Українське Фото

Акціонер і президент найбільшою газовидобувної компанії України Burisma Микола Злочевський увійшов до трійки найбільших українських інвесторів, які найбільше сплатили податків до українського бюджету.

Дослідження рейтингового проекту "ТОП-100. Рейтинги найбільших" базувалося на даних Державної фіскальної служби (ДФС) України на основі ранжирування компаній за сумою сплати всіх податків і зборів до усіх бюджетів України.

Редакція підрахувала, кому належать українські бізнеси, які лідирують за сплатою податків до українського бюджету. У розрахунок брали дані сотні найбільших компаній, які належать саме українським інвесторам і увійшли до ТОП-100 платників податків ДФС України.

До трійки найбільших фізичних осіб-власників українських бізнесів окрім Миколи Злочевського також увійшли Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

За підсумками 2018 року компанії Burisma Group сплатили до українського бюджету 4,25 млрд гривень. Burisma Group є лідером щодо сплати рентних платежів (один із ключових податків - податок на надра, які платять газовидобувні компанії України) серед приватних газовидобувних компаній України. Лише минулого року компанія сплатила рентні платежі на суму 2,25 млрд гривень. Частина цих грошей пішла до місцевих бюджетів і значно розширила фінансові можливості для розвитку на місцях.

Група Burisma є лідером газовидобувного сектору України не лише зі сплати податків, але й за кількістю новітніх бурових установок американського виробництва, що використовуються, та кількістю щорічно пробурених свердловин.

Компанії Миколи Злочевського забезпечують роботою понад 5 000 українців, надаючи одні з кращих умов праці на українському ринку.

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