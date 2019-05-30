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30 травня 2019, четвер, 19:03 359
Економіка 2019-05-30T19:07:22+03:00
Українські Новини
Коломойський через РНБО збирається поховати ринок електроенергії, - Голобуцький

Коломойський через РНБО збирається поховати ринок електроенергії, - Голобуцький

Для того, щоб заблокувати впровадження нового ринку електричної енергії, його назвали загрозою державній безпеці і намагаються його заблокувати, використовуючи важелі РНБО. Про це пише блоггер Олексій Голобуцький.

Автор повідомляє, що новопризначений перший заступник голови СБУ Іван Баканов направив офіційного листа керівникам парламенту та уряду, в якому написав про загрозу держбезпеці в результаті своєчасного введення нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.

"Ось воно як виходить – європейська модель ринку (яку впроваджують в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС) є загрозою державній безпеці. Принаймні, так стверджує тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов, який перед призначенням працював в Студії "Квартал-95". Щодо його рівня експертності в енергетиці висновки робіть самі. Як і щодо рівня ангажованості, адже у нового ринку електроенергії є один публічний опонент і зветься він Ігор Валерійович Коломойський", - зазначає автор.

Він звертає увагу, що лобісти відтермінування старту ринку вирішили задіяти механізм РНБО після того, як не вдалось його загальмувати іншим шляхом – через парламент. Цього тижня Верховна Рада відмовилась розглядати законопроект, що передбачав перенесення запуску ринку електроенергії на 3 місяці.

"Тому наступним кроком лобістів Коломойського буде ініціювання засідання РНБО на тему переносу ринку електроенергію. Головою РНБО за законом є президент, тож рішення може бути таким, як їм треба. Наприклад, введення в енергетиці надзвичайної ситуації. Тим більше, що новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк вже заявив, що серед його пріоритетів – фінанси та енергетика. За дивним збігом обставин саме такі пріоритети і в Ігоря Коломойського, якому потрібен "Приватбанк" і не потрібний ринок електроенергії (я про це позавчора писав)", - прогнозує автор.

Запровадження надзвичайного стану в енергетиці через РНБО надасть владі можливість тимчасово перевести управління енергетикою в ручний режим на кілька місяців. Автор не виключає, що питання відтермінування ринку електроенергії може бути винесене вже на завтрашнє засідання РНБО, яке президент скликав для обговорення ситуації у вугільній галузі після вчорашньої трагедії на шахті "Лісова" на Львівщині.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має бути запроваджений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що запуск ринку потрібно відкласти. Близький до президента олігарх Ігор Коломойський також виступив за його відтермінування на невизначений час.

Нещодавно в інтерв`ю Українській правді олігарх Ігор Коломойський заявив, що запуск ринку необхідно скасовувати.

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