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30 травня 2019, четвер, 18:49 380
Бізнес 2019-05-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Відмова купувати вугілля львівських шахт компанією "Центренерго" робить їх збитковими, - Бондар

Відмова купувати вугілля львівських шахт компанією "Центренерго" робить їх збитковими, - Бондар

Шахти Львівсько-Волинського басейну отримують збитки і вимагають підтримки держбюджету, оскільки їх продукцію більше не купує компанія "Центренерго". Таку думку озвучив народний депутат Михайло Бондар.

"Якщо раніше шахти ДП "Львіввугілля" отримували кошти за збут продукції, то зараз через відсутність реалізації у держпідприємства взагалі немає коштів. Вони зараз пишуть листи Міністерству енергетики, що у зв'язку з відсутністю реалізації вони повністю збиткові і їм необхідна підтримка з держбюджету. Ось чим загрожує, що немає реалізації вугілля", - зазначив народний депутат.

Говорячи про причини кризи, пов'язаної з відсутністю відвантаження вугілля львівських шахт, Михайло Бондар повідомив: "Раніше був логічний механізм. Центренерго забирав павлоградське вугілля, а ДТЕК - вугілля Львівсько-Волинського басейну. І йшла економія на вагонах, на логістиці, все було логічно. Але потім сталося так, що Центренерго почало купувати вугілля з приватної шахти "Краснолиманська", невраховане вугілля з так званих "вибоїв Януковича", і, в тому числі, бізнесмен Віталій Карпачов взяв ці поставки під свою опіку. Хоча відкрито кримінальну справу. На жаль, Центренерго не хоче брати львівське вугілля", - зазначає народний депутат.

На думку Михайла Бондаря, міністерство енергетики та вугілля зобов'язане вплинути на ситуацію з проблемами львівських держшахт, пов'язаними з відсутністю реалізації вугілля.

"Міністерство зобов'язане вплинути на ситуацію. Хоча Центренерго не знаходиться в прямому підпорядкуванні Міненерговугілля, але компанія в підпорядкуванні Фонду держмайна і в підпорядкуванні Кабміну. Ттак чи інакше Міністерство енергетики повинно порушувати питання на засіданнях Кабміну. Але йде якесь замовчування проблеми", - зазначив Михайло Бондар.

Нагадаємо, в середині травня близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вимогою виплатити борги з зарплати і купувати їх вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря раніше все вугілля ЛВБ підприємство купувало Держвугілляпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася.

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив на п'ятницю засідання РНБО через проблеми у вугільній галузі.

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