В УПЦ заявили, що у Рівненській єпархії не було жодного переходу громади до ПЦУ

В Українській православній церкві (УПЦ) заявили, що в Рівненській єпархії не було жодного переходу громади до Православну церкву України (ПЦУ).

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Лавра. Шлях порятунку" сказав єпископ Дубенський Пімен, вікарій Рівненської єпархії, повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Синодальний інформаційно-просвітницький відділ.

"Ми переживаємо дуже складні часи, коли відбувається завуальоване, приховане, але всім видиме гоніння на церкву, коли відбуваютьсчя рейдерські захоплення храмів. Ми відчуваємо постійний тиск на церкву, на священнослужителів, навіть на мирських людей, які бажають залишитися в лоні православної церкви. І це дуже важко сприймається, тому що ми - люди Божі, ми - громадяни своєї держави, ми - патріоти своєї країни, навіть, мабуть, більше ніж ті, хто це пропагує при кожному зручному випадку, бо нас роблять ізгоями на своїй же землі, яку ми любимо", - сказав вікарій Рівненської єпархії.

Єпископ Дубенський Пімен підкреслив, що, незважаючи на тиск, у Рівненській єпархії, згідно з усіма дійсними законами України, не було жодного переходу громади УПЦ до ПЦУ.

"Були рейдерські захоплення храмів і підбурення людей до розбрату під заїждженими гаслами, які вуалюються під добрі бажаннями створити українську церкву, хоча Українська православна церква існує з 1992 року як самостійна і незалежна".

"Але факти спотворюються, - додав владика. - Якщо людина робить все заради миру, то ніколи не допустить поділу суспільства на угодних і неугодних".

Єпископ Пімен зазначив, що у державних структурах насильницьке переведення громад УПЦ підтримуються.

"У багатьох випадках захоплень наших храмів брали участь, якщо не голови районних державних адміністрацій, то їх заступники або представники, що задокументовано відеозйомкою. І це сприймається як послуга Батьківщині. Послугою було б, якби людей примирили, знайшли рішення проблем, а не однобоко нацькували одну частину суспільства на іншу", - зазначив він.

Владика також звернув увагу на той нонсенс, коли позицію і думку віруючих держслужбовці просто-напросто не беруть до уваги, таким чином, ображаючи честь і гідність громадян.

"Буває, коли в селах більшість громади за те, щоб залишитися в лоні православної церкви, але, й обурена менша частина, яка хоче перейти до нової структури, подається як більшість суспільства, - розповів він. - Виходить та частина людей, яка не сприйняла політичні гасла, не є суспільством? Це просто ображає людську гідність".

У той же час вікарій Рівненської єпархії нагадав, що "за всю свою історію УПЦ ніколи не посягала на чуже, але своє право відстоювала".

Владика підкреслив, що "християнин покликаний бути проповідником любові, а не ненависті", і для всіх нас сьогоднішні події є "перевіркою на чесність перед самим собою".

Він продовжив, що в тяжкий час "багато хто проявляли свою стійкість. Сьогодні, якщо поїхати до будь-якого приходу, де складна ситуація, можна побачити непідробні сльози - сльози від чистоти душі, сльози праведні, і це не можна штучно створити".