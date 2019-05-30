"Пласт" став одним з основних напрямів позашкільної освіти в Україні

Верховна Рада запровадила фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала "пластовий (скаутський) рух" одним із основних напрямів позашкільної освіти.

За відповідний законопроект №10184 за основу і в цілому проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується визнати "пластовий напрям" одним із основних у позашкільній освіті й дозволити "Пласту" користуватися на пільгових умовах, передбачених законодавством, державними і комунальними закладами культури і позашкільними навчальними закладами культури.

Згідно з пояснювальними записками, прийняття законопроекту дозволить законодавчо врегулювати практику підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприятиме формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.

Як повідомляли Українські Новини, "Пласт" розповів про себе у свій 107-й день народження. В 2018 в Михайлівському соборі пластуни передали Києву Вифлеємський вогонь миру.

Раніше міжнародний день Гаррі Поттера київські пластуни відзначили грою в квідич.