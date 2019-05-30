На ринку електроенергії вже ведуться активні торги та зареєстровано 255 учасників

До мережі Інтернет потрапили дані внутрішньої звітності Державного підприємства (ДП) "Енергоринок" про результати роботи тестових платформ, які будуть забезпечувати роботу нових сегментів оптового ринку електричної енергії.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Згідно з даними звіту про результати торгів за 28 травня, ціна на платформі ринку електроенергії на добу вперед склала 1 859 гривень/МВт. Зараз обсяг продажів на платформі ринку електроенергії на добу вперед становить 60% від реальних. На платформі вже зареєструвалися 255 учасників. 28 травня у торговельній сесії тестового режиму ринку на добу вперед взяли участь 116 компаній з числа зареєстрованих, тобто половина. Також на сьогоднішній день доступ до цієї платформи отримали 250 виробників енергії з поновлюваних джерел (всього таких на ринку 320).

Судячи з даних, активна торгівля йде і на внутридобовому ринку. 28 травня ціни на струм тут знаходилися на рівні 1 891 гривень/мВтг, що всього на 2% вище розцінок ринку на добу вперед. На ринку двосторонніх договорів на зазначену дату подано 164 договори від 60 учасників на купівлю-продаж 141 млн кВтг.

Всього 28 травня на тестових платформах було реалізовано 360 млн кВтг, що відповідає обсягом реального попиту.

Також із внутрішніх звітів ДП "Енергоринок" випливає, що в робочі дні ціни незначно зростають (до 10%) і значно зменшуються (до 50%) у святкові дні.

Нагадаємо, згідно із законом "Про ринок електричної енергії", з 1 липня повинен бути запущений оптовий ринок електроенергії. З квітня в тестовому режимі вже працюють платформи сегментів оптового ринку "на добу вперед" і "внутридобовий ринок", "ринок двосторонніх договорів". Раніше деякі експерти пропонували відстрочити запуск оптового ринку з причини нібито відсутньої конкуренції серед постачальників і ризику значного зростання цін.