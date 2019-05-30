Ринкові ціни на вугілля є єдиною умовою виживання держшахт, – профспілки

Справедлива ціна на вугілля дасть можливість вугільним підприємствам існувати і нормально розвиватися. Таку думку висловив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи трагедію на шахті у Львівській області.

"Проблема з львівськими шахтами, що у них немає грошей. Зараз вугілля реалізовується за вартістю 2800 грн за 1 тонну. При цьому середня собівартість по державним підприємствам Львівщині – 3500-4500 гривень. Як можна в таких умовах виживати?", - наголосив Волинець.

На думку лідера профспілки, тільки нормальні ринкові ціни на вугілля дадуть підприємствам більше фінансування і допоможуть їх модернізувати.

"З 1 липня в Україні запуститься новий ринок електроенергії. Це дозволить сформувати справедливу ціну на електроенергію і на сировину, яка необхідна для виробництва електроенергії. Якщо ми говоримо про теплову генерацію, то це справедливі ціни на вугілля. Шахтарі, нарешті, зможуть отримати нормальні ринкові ціни, модернізувати свої підприємства. Запуск нового ринку з 1 липня, і як наслідок, підвищення ціни на вугілля українського видобутку до ринкового рівня – це єдина умова виживання державних шахт. Інших альтернативних варіантів допомогти шахтарям взагалі немає", - підсумував Волинець.

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 травня, у селі Сілець Сокальського району Львівської області на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи, загинуло дві людини. З цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю засідання РНБО.