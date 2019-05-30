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30 травня 2019, четвер, 17:04 250
Президент 2019-05-30T19:45:03+03:00
Українські Новини
Кравчук зустрівся з радником Рейгана, якого не бачив 28 років

Кравчук зустрівся з радником Рейгана, якого не бачив 28 років

Марк Наттл. Фото: прес-служба
Марк Наттл. Фото: прес-служба

Перший президент України Леонід Кравчук через 28 років вдруге зустрівся з радником Президента Сполучених Штатів Америки (США) Рональда Рейгана Марком Наттлом на VIII Національному молитовному сніданку України 30 травня. Раніше вони зустрічалися ще у 1991 році.

Як повідомив координатор Національного молитовного сніданку Павло Унгурян, Марк Наттл зіграв неабияку роль у становленні незалежної України і навіть допомагав провести референдум про незалежність України.

"1991 року український народ показав світові велику сміливість, проголосувавши за незалежність та формування національної самосвідомості. Свобода залежить від демократії та вільного підприємництва. Лише за підтримки Бога-Творця ми можемо реалізувати себе. Ваш шлях гідності - це шлях самовизначеності. Ми будемо йти цим шляхом, незважаючи на агресії!" - заявив Марк Наттл, потиснувши руку Леоніду Кравчуку.

Крім того, Наттл запевнив, що США завжди будуть надійними партнерами України.

Нагадаємо, що 30 травня у Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок України, який став найчисельнішим в Європі. Захід зібрав понад 1 тис. делегатів з різних куточків країни та з-за кордону, політиків, священнослужителів, освітян, військових капеланів, бізнесменів та громадських діячів. Люди з різними релігійними та політичними поглядами, представники різних прошарків суспільства, об’єдналися у молитві за мир, владу та сім’ю.

Більше новин про: президент США Леонід Кравчук Екс-Президент України Марк Наттл Рональд Рейган Національний молитовний сніданок України

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