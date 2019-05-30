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30 травня 2019, четвер, 15:41 20
Верховна Рада і партії 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко закликав опозиціонерів об'єднатися

Бойко закликав опозиціонерів об'єднатися

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко закликав об'єднатися всі опозиційні політичні сили в країні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Парламентар підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" робитиме все для того, щоб опозиція була єдиною. "Такою була наша позиція з самого початку. Ми вважаємо, що наш виборець чекає консолідованих дій. Не ми були ініціаторами розколу, який стався минулої осені. Ми якраз були за об’єднання", – сказав політик.

Він також підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" відкрита до об’єднання всіх політичних сил та громадських організацій, кому важливий мир в Україні і хто дійсно готовий боротися та захистити права і свободи людей.

"У нас є своя ідеологічна позиція. І я сподіваюсь, що всі, хто розділяє нашу ідеологічну позицію, наші принципи, а це – повернення миру в Україну політичним шляхом, шляхом діалогу і переговорів, припинення тарифного геноциду, відновлення соціальних норм, будуть нашими союзниками", – підкреслив Юрій Бойко.

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