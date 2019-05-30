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Українські Новини
4.06.19 11:00 Круглий стіл: "Щеплення проти кібер-атак як сучасний підхід управління ризиками"

4.06.19 11:00 Круглий стіл: "Щеплення проти кібер-атак як сучасний підхід управління ризиками"

4 червня 2019 року, об 11:00 прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Щеплення проти кібер-атак як сучасний підхід управління ризиками".

В якості спікерів запрошені:

  • Сергій Недзельський, начальник управління інформаційної безпеки Укргазбанка;
  • Артем Кобець, старший консультант відділу консультування з управління ризиками KPMG в Україні;
  • Яків Шишков, керівник відділу IT безпеки IBM;
  • представники банків.

В програмі круглого столу:

  • Навіщо тестувати компанію на вразливість інформаційної системи? Аналітика ризиків і загроз кіберпроникнення.
  • Ключові виклики управління вразливостями у банках. Тактика, методологія, інструменти. Провідні кейси розбудови кіберзахисту.
  • Останні тренди цифрового шахрайства у банках та ефективні методи боротьби - превентивні та детективні.
  • Чи може тестування на проникнення (пенетрейшн тест) спричинити збій у бізнес – процесах і виток конфіденційної інформації?
  • Складові надійного кібер-захисту компанії.

Модератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (+38050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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