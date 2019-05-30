4.06.19 11:00 Круглий стіл: "Щеплення проти кібер-атак як сучасний підхід управління ризиками"

4 червня 2019 року, об 11:00 прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Щеплення проти кібер-атак як сучасний підхід управління ризиками".\r\n\r\nВ якості спікерів запрошені:\r\n\r\nСергій Недзельський, начальник управління інформаційної безпеки Укргазбанка;\r\nАртем Кобець, старший консультант відділу консультування з управління ризиками KPMG в Україні;\r\nЯків Шишков, керівник відділу IT безпеки IBM;\r\nпредставники банків.\r\n\r\n В програмі круглого столу: \r\n\r\nНавіщо тестувати компанію на вразливість інформаційної системи? Аналітика ризиків і загроз кіберпроникнення.\r\nКлючові виклики управління вразливостями у банках. Тактика, методологія, інструменти. Провідні кейси розбудови кіберзахисту.\r\nОстанні тренди цифрового шахрайства у банках та ефективні методи боротьби - превентивні та детективні.\r\nЧи може тестування на проникнення (пенетрейшн тест) спричинити збій у бізнес – процесах і виток конфіденційної інформації?\r\nСкладові надійного кібер-захисту компанії.\r\n\r\nМодератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.\r\n Акредитація журналістів: (+38050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net \r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх