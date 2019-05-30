У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фармгалузі

У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фарм

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) збільшила виплату податків на 25% до 658 млн гривень, посівши перше місце серед фармацевтичних компаній за сумою сплачених податків за 2018 рік за даними журналу «ТОП-100. Рейтинг найбільших».

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"«Фармак» чесно сплачує податки, отримує нагороди як сумлінні платники податків. Сплата податків - не подвиг, це рутинна повторювана буденність і обов'язок кожної компанії. Податки є основним джерелом бюджетних надходжень країни, а відповідно, і джерелом її розвитку. Ми всі хочемо жити в багатій і квітучій країні, але тоді давайте вносити свій внесок у справу її процвітання - платити податки, декларувати доходи, жити за правилами», — зазначила директор з фінансів «Фармака» Вікторія Смародіна.

У повідомленні нагадується, що 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень, збільшивши виручку на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" стала першою вітчизняною фармацевтичною компанією, яка приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".