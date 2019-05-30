підписатися на розсилку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фармгалузі
30 травня 2019, четвер, 15:42 12
Економіка 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фарм

У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фармгалузі

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) збільшила виплату податків на 25% до 658 млн гривень, посівши перше місце серед фармацевтичних компаній за сумою сплачених податків за 2018 рік за даними журналу «ТОП-100. Рейтинг найбільших».

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"«Фармак» чесно сплачує податки, отримує нагороди як сумлінні платники податків. Сплата податків - не подвиг, це рутинна повторювана буденність і обов'язок кожної компанії. Податки є основним джерелом бюджетних надходжень країни, а відповідно, і джерелом її розвитку. Ми всі хочемо жити в багатій і квітучій країні, але тоді давайте вносити свій внесок у справу її процвітання - платити податки, декларувати доходи, жити за правилами», — зазначила директор з фінансів «Фармака» Вікторія Смародіна.

У повідомленні нагадується, що 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень, збільшивши виручку на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" стала першою вітчизняною фармацевтичною компанією, яка приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".
Архів
Новини
Кримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/Facebook
Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки" 16:51
Після провалу голосування за відставку Гройсман дав доручення Міноборони 16:33
Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль 16:20
Після краху вертольота над Рівненською областю заборонили польоти 16:07
У 2018 "Фармак" збільшив виплату податків на 25% до 658 млн гривень, ставши найбільшим платником податків фармгалузі 15:42
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
НАБУ провело обшук в підконтрольних фірмах ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь 09:18 Доповнено
Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу 20:05
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Нетверезий стан, ідіот, дурень: Мосійчук прийшов на ефір п'яний, хрестився і обзивав глядачів 09:21
Перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн гривень 10:42
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok