"Павлоградвугілля" збільшило видобуток вугілля з 10 до 20 млн тонн на рік завдяки інвестиціям ДТЕК, – гендиректор Воронін

З моменту приватизації вугільних підприємств "Павлоградвугілля" (Дніпропетровська область) ДТЕК інвестував у них 21 млрд гривень. Це дало можливість збільшити видобуток в 2 рази – з 10 млн до 20 млн тонн на рік.

Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Павлоградвугілля" Сергій Воронін.

"У 2004 році, коли ми брали участь в приватизації "Павлоградвугілля", підприємства видобували 10 млн тонн. Ми щорічно інвестували в наші лави - за 14 років ми інвестували в підприємства 21 млрд гривень. За підсумками 2018 року – ми збільшили показник видобутку в 2 рази - видобули 20 млн тонн вугілля газових марок. А за 5 місяців 2019 року ми вже здобули 7,7 млн тонн і пройшли 41,8 км гірничих виробок", - зазначив Воронін.

За словами генерального директора "ДТЕК Павлоградвугілля", мета компанії – забезпечити енергонезалежність України.

"Наше вугілля використовується на українських теплостанціях і це дуже важливо для всієї країни. Ми знижуємо необхідність закупівлі вугілля за кордоном, а це означає створення робочих місць тут. І вкладаємо гроші в економіку рідної країни. Українська енергетика сьогодні – велике будівництво, від успішного завершення якої залежить майбутнє України, майбутнє наших дітей", - підкреслив Воронін.

Сергій Воронін відзначив важливість постійного інвестування в активи для одержання результату.

"Як ви розумієте, всі ці виробничі показники неможливі без стабільного інвестування у виробництво. Тому що кожна видобута тонна – це і підготовка гірничих виробок, і закупівля обладнання та багато-багато іншого. Для того, щоб у шахтарів була можливість видобувати вугілля, ми вклали у виробництво 3,3 млрд гривень минулого року. Ці гроші направили в основному на придбання та капітальний ремонт гірничо-шахтної техніки, забезпечення безпеки праці та дотримання екологічних норм", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Павлоградвугілля".

Нагадаємо, вуглевидобувні підприємства України в 2018 році скоротили видобуток рядового вугілля на 4,7% (1 млн 629,8 тис. тонн) порівняно з 2017 роком – до 33 млн 286,4 тис. тонн. Як раніше повідомлялося, Президент Володимир Зеленський призначив на п'ятницю, 31 травня, засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України через існуючі проблеми у вугільній галузі.