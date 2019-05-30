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30 травня 2019, четвер, 14:19 401
Економіка 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Іноземні аналітики Гройсмана настійно рекомендували перенести запуск енергоринку

Іноземні аналітики Гройсмана настійно рекомендували перенести запуск енергоринку

Аналітики німецького проекту Low Carbon Ukraine підготували короткий аналіз основних системних ризиків запуску ринку електроенергiї 1 липня 2019 року, і, на думку німецьких експертів, якщо запуск ринку е/е не перенести зараз, наслідки для українського енергетичного сектору та економіки України згодом буде виправити складніше, ніж запобігти їх виникненню зараз. Це випливає з презентації аналізу впровадження енергореформи українськими чиновниками, оприлюдненого сьогодні на сайті організації.

Не зайвим буде нагадати, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про те, що ринок е/е потрібно вводити. Однак виходить, зараз його зарубіжні консультанти-аналітики настійно рекомендують перенести термін введення енергоринку і вказують на серйозні наслідки, якщо цю реформу таки не припинять.

Як відомо, місією проекту Low Carbon Ukraine є постійна підтримка уряду України шляхом підготовки необхідного аналізу і пропозицій з метою стимулювання переходу до низьковуглецевої економіки. Зокрема, цей проект має мандат на підтримку роботи віце-прем'єр-міністра, оскільки він координує впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.

Даний проект є частиною Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) і фінансується Федеральним міністерством з питань навколишнього середовища, збереження природи і радіаційної безпеки (відповідно до рішення Бундестагу ФРН).

"Кінцевий результат - ризик інфляції і загального зростання цін", - сказано в аналітичному звіті експертів.

Тим часом в соціальних мережах прихильники перенесення запуску енергоринку запустили хештег #перенести_ринок, за яким зібрані позиції різних експертів про необхідність відстрочки з впровадженням нового ринку е/е.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми і IT системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціювання, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Підтримали перенесення запуску енергоринку в Україні та інші міжнародні партнери Києва - ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші, - які раніше оприлюднили свої рекомендації про необхідність відстрочити запуск ринку е/е в Україні через неготовність Києва та ризики для української економіки через такий поспішний крок. Фінансові інституції закликають також Україну усунути ключові системні нестиковки при проведенні такої важливої ​​енергореформи.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступила компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів при запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.

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