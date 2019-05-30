Гройсман розмірковує про новий аеропорт Дніпра, але грошей на його будівництво не дає, – ЗМІ

29 травня в Києві розпочався форум "Державотворець в дії", на якому був присутній прем'єр-міністр України (поки що) Володимир Гройсман. Один з учасників форуму задав керівнику уряду питання щодо того, чи прийнято нарешті рішення про те, яким буде аеропорт у м. Дніпро.

Про це повідомило інтернет-видання "Інформатор".

"Потрібно ще провести ряд дискусій з приводу розташування аеропорту. Є думка, що він повинен бути в Солоному (селище між містами Дніпро та Запоріжжя), і це буде дуже дорого і довго. Я вважаю, що найкращий варіант - це реконструкція діючого аеропорту. Це можна буде зробити швидше і дешевше. Ми готові до дискусії для того, щоб розробити правильне рішення", - відповів Володимир Гройсман.

Однак, чи проводяться зараз якісь роботи в напрямку реконструкції або будівництва аеропорту, прем'єр-міністр не уточнив. Також не були озвучені й терміни, в які нормальне повітряне сполучення Дніпра з Україною і світом буде налагоджено.

Минулого разу Володимир Гройсман висловився з приводу будівництва аеропорту Дніпра 9 квітня 2019 року, перебуваючи в місті з робочим візитом між турами президентських виборів. Він акцентував тоді увагу на те, що необхідно враховувати думку місцевих жителів - яка, втім, на той час була вже відома. Відповідна петиція на ім'я Президента України набрала необхідну кількість голосів.

Гройсман: При виборі місця для нового аеропорту необхідно враховувати думку місцевих жителів. Фото: dengi.informator.ua

Однак очолюваним Гройсманом Кабінет Міністрів України не вжив жодних дій для виділення необхідного державного фінансування та навіть чітко не артикулював позицію щодо місця будівництва нового аеропорту регіону. 200 млн гривень на проектування офіційно декларувалися як призначені для аеропорту в Солоному, улюбленого дітища міністра інфраструктури та ідеолога створення українського гіперлупа Володимира Омеляна. Тому експерти пов'язують раптовий інтерес Гройсмана до теми аеропорту в Дніпре виключно з його політичними амбіціями.

"Правда, для того, щоб виглядати пристойно в очах громади Дніпра і області, досить було керуватися міркуваннями здорового глузду. Тобто обрати економічно оптимальний варіант і реально виділити гроші. Без цього ніякі спічі про важливість аеропорту або думки городян електоральної цінності не мають. Будемо сподіватися, що наступний прем'єр-міністр, нарешті, зрозуміє шкоду популізму і дасть "зелене світло" будівельним роботам - в реальному житті, а не в віртуальному просторі", - вважає експерт з авіаційної логістики Андрій Мудрієвський.

Нагадаємо, що 8 лютого поточного року мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю виданню "Ліга.net" висловився про участь все ще чинного прем'єр-міністра та профільного міністра інфраструктури в долі аеропорту Дніпра: "Не розумію ідеї будівництва аеропорту в чистому полі, як це озвучив Володимир Омелян ... Кабмін вирішить, куди вкладати гроші на розробку проекту - в новий аеропорт або в міський. Якщо Омелян або Гройсман ухвалять рішення будувати аеропорт Дніпра на Місяці, то я не зможу їм протидіяти".

Незабаром після цього експерти компанії Airport Consulting Vienna надали міському голові результати незалежної експертизи варіантів будівництва нового аеропорту. За однакових умов (довжині "злітки", погодних умовах) реконструкція діючого Міжнародного аеропорту "Дніпро" буде коштувати в 2 рази дешевше, і може бути проведена в 2,5 рази швидше, ніж в разі розташування в чистому полі.

Як відомо, для Дніпропетровської області питання авіасполучення дуже болючий. Відсутність сучасного, зручного аеропорту доставляє незручності жителям регіону, ускладнює ведення бізнесу і ставить хрест на розвитку туризму.