Сенченко розуміє ризики для України на тлі кадрового вакууму, - військовий експерт Бадрак

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння/CACDS, Валентин Бадрак позитивно відреагував на вихід з "Батьківщини" одного з головних соратників Юлії Тимошенко - Андрія Сенченко, котрого вважали основним кандидатом на посаду міністра оборони від партії.

"Для мене, як і для багатьох інших, стало несподіваним рішення Андрія Сенченка вийти з "Батьківщини". Але після зустрічі сьогодні, яка відбулася за моєю пропозицією, усе стало зрозумілим. Нас турбують однакові проблеми - зростання ризиків для України на тлі кадрового вакууму", - пояснив Бадрак на власній Facebook сторінці.

"Ми разом із "Силою права" Сенченка вже працювали над проектом вивчення можливості створення в Україні професійного війська, тому знаю потенціал організації не з чужих слів. Гадаю, будуть і спільні проекти з ЦДАКР, щоб запобігти кадровому нігілізму, створити умови для перемоги України у цій війні. А тут потрібні професіонали та чіткий план реагування на сучасні виклики. Враховуючи, що майже весь Воєнний кабінет, утворений Сенченком, йде з ним далі, у "Сили права" є усі шанси стати активним учасником утворення сили права в державі", - вважає Бадрак.

Нагадаємо, 28 травня Андрій Сенченко - заявив про вихід з ВО "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Сенченко - кримчанин, на посаді заступника голови Ради міністрів АР Крим в 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АРК від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

Навесні 2014 року Сенченко був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України - добився виведення з окупованого півострову озброєння та військової техніки ЗСУ, очолював операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права", котрий працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди.

Вихід Андрія Сенченко з "Батьківщини" експерти оцінюють як велику втрату для Юлії Тимошенко.