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30 травня 2019, четвер, 12:04 22
Судова влада 2019-05-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
Екс-голова КС Шевчук пояснив призначення одіозних радників

Екс-голова КС Шевчук пояснив призначення одіозних радників

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук пояснює давнім знайомством призначення своїм радником екс-голови Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського.

Про це Шевчук повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

Він заперечує зв'язок Синянського з екс-главою Адміністрації Президента Віктором Медведчуком.

"Ці всі питання надумані. Немає жодного доказу або кримінальної справи проти цієї людини. Він засновник Служби зовнішньої розвідки, я його знаю ще по Харкову, давно знайомі. Він був моїм штатним радником, проходив всі необхідні перевірки, і я не можу зрозуміти, в чому тут проблема, якщо людина не фігурує ні в яких кримінальних справах? Він професіонал, знає 5 мов. Він мені допомагав не як судді, а як голові суду, у якого є не тільки суто юридичні питання як у судді, а й інші функції", - зазначив екс-глава КС.

Він також називає законним призначення радником колишнього заступника міністра агрополітики Михайла Чужмиря.

"Нас познайомив мій радник з юридичних питань з серйозним управлінським досвідом Лабоженко Дмитро, кандидат юридичних наук, з яким я разом вчився в Харкові", - розповів Шевчук.

За його словами, радники не мали доступу до внутрішніх документів КС і допомагали порадами виключно з управлінської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчука та звільнив його з посади судді.

Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.

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