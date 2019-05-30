У 2018 мережа EVA збільшила дохід на 52,5%

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком компанія "Руш" (Дніпро), котра розвиває мережу парфумерно-косметичних магазинів для жінок EVA, збільшила чистий прибуток на 41,5%, або на 100,988 млн гривень, до 553,862 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

В 2018 році компанія збільшила чистий дохід на 52,5%, або на 3,467 млрд гривень, до 10,067 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Прибуток від операційної діяльності склав 553,862 млн гривень, прибуток до оподаткування - 428,433 млн гривень.

Капітальні інвестиції за минулий рік склали 262,984 млн гривень.

Згідно зі звітом компанії, в грудні 2018 року "Руш" придбала 100% компанії "Латтеро", що управляє складськими приміщеннями у Львові.

В поточному році "Руш" має намір відкрити в цьому місті логістичний центр.

Як повідомляли Українські Новини, власник мереж "Сільпо", "Фора" у 2018 році збільшив товарообіг на 26%.

Компанія "Руш" зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю, займається роздрібною торгівлею парфюмерно-косметичною продукцією та продтоварів.

100% ТОВ "Руш" належить компанії Nometros Investments Ltd (Кіпр).