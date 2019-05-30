Відтермінування ринку означає його фактичну відміну, - Корольчук

Відтермінування старту ринку електроенергії загрожує повним згортанням реформи. Про це написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук на своїй сторінці в Фейсбук.\r\n"Особисто я не сумніваюсь, що якщо ринок посунуть далі до кінця року, то його запровадження ми не побачимо ще довго. Рішення щодо боргів на енергоринку і питання компенсації тарифів фактично готові. Їх потрібно просто ухвалити. Усі інші питання не є легкими і на 100% будуть коригуватися у ході впровадження ринку. Проте, довга 15-річна дорога до ринку електроенергії (майже із початку 2000-х) і останні події можуть привести нас… назад до регульованого ринку. Напевно, комусь буде так краще", - написав експерт.\r\nЕксперт вважає, що аргументація прихильників відтермінування реформи, зокрема, щодо зростання тарифів на електроенергію після запуску ринку, не витримує критики.\r\n"Як на газ зростає ціна, то все нормально. І Зеленський сідає за один стіл із Коболевим, який вже хіба уві сні не говорить про ринкові тарифи на газ для населення. А тарифи на електроенергію якщо і будуть зростати (навряд чи у цьому році), то будуть діяти системи субсидій, як і на ринку газу", - наголошує експерт.\r\nНа його думку, насправді це рішення лобіюють задля того, щоб не платити ринкову ціну за електроенергію. "Ринок електроенергії потрібно відкласти, бо комусь, хто дуже часто став роздавати інтерв’ю (Коломойський), і хто не менш часто мовчить (Пінчук), не хочеться платити ринкову ціну за електроенергію? Це так чи не так?", - написав Корольчук.\r\nНагадаємо, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії" новий ринок електроенергії має бути запроваджено з 1 липня 2019 року. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти реєстр. №10318 та №10318-1, в яких пропонується відтермінувати запуск ринку на 3 і 9 місяців відповідно. 28 травня депутати відмовились включити законопроект 10318 в порядок денний сесії.