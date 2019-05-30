Відтермінування ринку означає його фактичну відміну, - Корольчук

Відтермінування старту ринку електроенергії загрожує повним згортанням реформи. Про це написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук на своїй сторінці в Фейсбук.

"Особисто я не сумніваюсь, що якщо ринок посунуть далі до кінця року, то його запровадження ми не побачимо ще довго. Рішення щодо боргів на енергоринку і питання компенсації тарифів фактично готові. Їх потрібно просто ухвалити. Усі інші питання не є легкими і на 100% будуть коригуватися у ході впровадження ринку. Проте, довга 15-річна дорога до ринку електроенергії (майже із початку 2000-х) і останні події можуть привести нас… назад до регульованого ринку. Напевно, комусь буде так краще", - написав експерт.

Експерт вважає, що аргументація прихильників відтермінування реформи, зокрема, щодо зростання тарифів на електроенергію після запуску ринку, не витримує критики.

"Як на газ зростає ціна, то все нормально. І Зеленський сідає за один стіл із Коболевим, який вже хіба уві сні не говорить про ринкові тарифи на газ для населення. А тарифи на електроенергію якщо і будуть зростати (навряд чи у цьому році), то будуть діяти системи субсидій, як і на ринку газу", - наголошує експерт.

На його думку, насправді це рішення лобіюють задля того, щоб не платити ринкову ціну за електроенергію. "Ринок електроенергії потрібно відкласти, бо комусь, хто дуже часто став роздавати інтерв’ю (Коломойський), і хто не менш часто мовчить (Пінчук), не хочеться платити ринкову ціну за електроенергію? Це так чи не так?", - написав Корольчук.

Нагадаємо, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії" новий ринок електроенергії має бути запроваджено з 1 липня 2019 року. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти реєстр. №10318 та №10318-1, в яких пропонується відтермінувати запуск ринку на 3 і 9 місяців відповідно. 28 травня депутати відмовились включити законопроект 10318 в порядок денний сесії.