Експерти Міненерго застерігають про серйозні наслідки від поспішного запуску енергоринку з 1 липня, - ЗМІ

На сьогоднішній день особиста політична позиція міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика полягає в тому, щоб просувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, хоча старт реформи впирається в ряд проблем і вимагає більш детального вивчення наслідків такого кроку для енергетичного сектора країни, учасників ринку і споживачів. Тобто доцільніше було б перенести запуск енергоринку, інформує портал unian.net.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу конфлікт в Міненерговугілля через перенесення дати запуску ринку став ще більш явним. Водночас, нагадаємо, реформа енергоринку була вимогою Євросоюзу.

Однак навіть ЄС виступив за перенесення запуску ринку е/е через неготовність України. Інші міжнародні партнери України такі, як ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші в своїх заявах теж порадили Києву відстрочити запровадження реформи і усунути важливі системні нестиковки.

Як заявила керівник Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля України Ольга Буславець на засіданні комітету, міністр Насалик свою політичну позицію щодо запровадження ринку висловив на попередньому засіданні круглого столу в Комітеті і вона залишається незмінною - глава Міненерговугілля наполягає на запуск ринку.

"Що стосується моєї особистої позиції, дійсно для того, щоб прогнозовано і плавно увійти в ринок, то я підтримую позицію, яка виражена в законопроекті (№10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року, - ред.), який ми повинні розглянути. Тому що, думаю, що на сьогодні необхідно провести додаткові тестові операції, зробити дійсно обґрунтований аналіз того процесу, який відбувається на платформах, на рівнях обміну інформацією та готовності всіх учасників ринку, і насправді усвідомлюючи подальші наслідки від запуску ринку", - повідомила вона.

За словами Буславець, як політичне обличчя, міністр "підтримує свою позицію, яку він висловив щодо впровадження ринку з 1 липня поточного року, як передбачено чинним законом, і це позиція міністра... він озвучив позицію міністерства".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловила застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу з-за того, що важливі регуляторні норми і IT системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціювання, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступу компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів при запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.