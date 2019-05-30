Від САП зажадали порушення справи проти Загребельскої та інших членів АМКУ через корупцію в дорожньому будівництві

Від САП зажадали порушення справи проти Загребельскої та інших членів АМКУ через корупцію в дорожньому будівни

Громадські активісти звернулися до Спеціальної антикорупційної прокуратури з вимогою відкрити кримінальне провадження проти державних уповноважених Антимонопольного комітету України Агіі Загребельської, Андрія Вовка і Анни Артеменко у зв'язку з корупційними діями в сфері тендерів на проведення дорожніх будівельних робіт.

Текст заяви в САП оприлюднено на facebook-сторінці ГО "Антикорупційний блокпост", яка займається моніторингом ситуації в дорожній галузі.

Активісти організації вважають, що Загребельська, Вовк і Артеменко, будучи членами адміністративної колегії АМКУ з розгляду скарг щодо порушення законодавства в сфері державних закупівель, неправомірно сприяють задоволенню скарг та інших інтересів компанії з кримінальним минулим. В результаті цього через дії уповноважених АМКУ в галузі заблоковано тендерів на дорожні будівельні роботи на суму понад 10 млрд грн.

Йдеться про сприяння ПП "Полтавабудцентр" (код ЄДРПОУ 24565511), яка, за даними активістів, підконтрольна розшукуваному Араіку Амірханяну, і яка бере участь в тендерах замість виведеної в "чорний список" через наявність ряду кримінальних проваджень ТОВ "СК "Дорлідер" (37468590).

До усунення "Дорлідера", ця компанія і "Полтавабудцентр" 28 разів брали участь в одних і тих же тендерах, але ПБЦ ніколи в них не перемагала. Після заборони "Дорлідеру" брати участь в державних закупівлях, ПБЦ брала участь в понад 600 процедурах, при цьому перемогла не більше, ніж в 70 випадках. В інших закупівлях компанія намагається блокувати процедури через подачу скарг в АМКУ.

За даними активістів, в 2018-2019 рр. компанія скаржилася в комітет 169 раз, з яких 129 скарг було задоволено і лише 7 були залишені без задоволення. Наслідком задоволення скарг є вимога до замовників - Службам автомобільних доріг - виключати з тендерної документації нібито дискримінаційні вимоги. Наприклад, вимога про наявність у підрядника власного або орендованого асфальтобетонного заводу в певному радіусі від точки будівництва. Незважаючи на те, що право замовника встановлювати такі вимоги (про наявність належної матеріально-технічної бази) прописані в законі - АМКУ приймає рішення на користь ПБЦ, визнаючи умови дискримінацією. На думку активістів, це ставить під загрозу реконструкцію і розвиток об'єктів критичної інфраструктури.

При цьому, зазначають активісти, членам колегії АМКУ відомо і про блокування дорожнього будівництва, і про те, що ПБЦ бере участь в державних закупівлях без основних засобів на балансі і зі статутним капіталом в розмірі 0 грн.

Автори звернення додають: є достатньо підстав вважати, що блокування держзакупівель в дорожній галузі відбувається за сприяння трьох членів колегії - уповноважених АМКУ Вовка, Загребельської і Артеменко.

"Вважаю, що в діях посадових осіб АМКУ вбачається факт змови з посадовими особами та засновниками ТОВ "ПОЛТАВАБУДЦЕНТР", спрямованої на дестабілізацію галузі будівництва доріг в Україні шляхом блокування проведення процедур державних закупівель і подальшому їх зриві, що свідчить про наявність в діях зазначених посадових осіб складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, до 8 років позбавлення волі - ред.)", - сказано в документі.

Раніше ЗМІ писали, що ПП "Полтавабудцентр" блокує дорожнє будівництво по всій Україні.

Нещодавно Араік Амирханян був затриманий силовиками.