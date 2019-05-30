В Україні скасували відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей

Верховна Рада скасувала відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку.\r\nЗа прийняття законопроекту №6350 в цілому проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nВідповідні зміни пропонується внести до Кодексу законів про працю та закон "Про відпустки".\r\nНа сьогодні особі, яка усиновила новонароджену дитину, надається відпустка на 56 календарних днів (при усиновленні 2 або більше дітей - 70 днів).\r\nРазом з тим, відповідно до Сімейного кодексу, покинутий в пологовому будинку дитина може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку.\r\nТаким чином, норми Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу.\r\nУ квітні 2018 року Кабінет Міністрів запропонував Раді скасувати відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку.\r\nТакож повідомлялося, що українки, які народили дитини за кордоном, теж отримають "пакунок малюка".