підписатися на розсилку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У центрі Будапешта прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї
30 травня 2019, четвер, 10:22 6
Події 2019-05-30T13:30:04+03:00
Українські Новини
У центрі Будапешта прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї

У центрі Будапешта прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї

Прогулянкове судно потонуло в Дунаї. Фото: twitter.com/otmarianna
Прогулянкове судно потонуло в Дунаї. Фото: twitter.com/otmarianna

В угорській столиці Будапешт перекинувся туристичний прогулянковий катер з 32 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в середу, 29 травня, на річці Дунай.

За інформацією агентства, більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

За попередніми даними, семеро людей загинуло, ще 20 вважаються зниклими без вісті.

Також наголошується, що кількість жертв може зрости.

Все на кораблі знаходилися 34 людини, включаючи екіпаж. 32 людини були громадянами Південної Кореї.

Судно затонуло близько 21:00 29 травня після зіткнення з іншим кораблем біля мосту Магріт недалеко від парламенту Угорщини.

За словами представника Національної служби швидкої допомоги Поля Гьорфі, сім чоловік було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

Відомо, що туристичний катер був пришвартований біля будівлі угорського парламенту і, за попередньою інформацією, його протаранило інше прогулянкове судно. Крім того, після зливи на Дунаї виникло сильна течія. Екскурсійна човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мала дві палуби і могла вмістити до 45 осіб для екскурсій. Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.

На місці аварії катера працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Колумбії потонуло судно з 150 туристами, знайдено 9 тіл, десятки людей зникли безвісти.
Архів
Новини
Рулав Одд. Фото: facebook
Він "демонізований": екс-голова КС Шевчук розповів про свого брата 12:59
Гройсман чекає в Раді на свою відставку 12:53
Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка 12:50
Нове скло на пішохідному мосту закрили парканом від пішоходів 12:49
Сенченко розуміє ризики для України на тлі кадрового вакууму, - військовий експерт Бадрак 12:33
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Данилюк призначений секретарем РНБО 16:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok