У центрі Будапешта прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї

Інцидент стався в середу, 29 травня, на річці Дунай.

За інформацією агентства, більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

За попередніми даними, семеро людей загинуло, ще 20 вважаються зниклими без вісті.

Також наголошується, що кількість жертв може зрости.

Все на кораблі знаходилися 34 людини, включаючи екіпаж. 32 людини були громадянами Південної Кореї.

Terrible news from Budapest: Two shops collided on the Danube tonight, near the Parliament. Small event ship called Hableany has sunk with 34 people on board, most of them South Korean tourists. At least three people died, rescue operation ongoing. (Photo: MTI) pic.twitter.com/HBpvjl6A4l