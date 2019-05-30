У центрі Будапешта прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї

В угорській столиці Будапешт перекинувся туристичний прогулянковий катер з 32 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в середу, 29 травня, на річці Дунай.

За інформацією агентства, більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

За попередніми даними, семеро людей загинуло, ще 20 вважаються зниклими без вісті.

Також наголошується, що кількість жертв може зрости.

Все на кораблі знаходилися 34 людини, включаючи екіпаж. 32 людини були громадянами Південної Кореї.

Terrible news from Budapest: Two shops collided on the Danube tonight, near the Parliament. Small event ship called Hableany has sunk with 34 people on board, most of them South Korean tourists. At least three people died, rescue operation ongoing. (Photo: MTI) pic.twitter.com/HBpvjl6A4l — Mariann Őry (@otmarianna) 29 мая 2019 г.

Судно затонуло близько 21:00 29 травня після зіткнення з іншим кораблем біля мосту Магріт недалеко від парламенту Угорщини.

За словами представника Національної служби швидкої допомоги Поля Гьорфі, сім чоловік було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

Відомо, що туристичний катер був пришвартований біля будівлі угорського парламенту і, за попередньою інформацією, його протаранило інше прогулянкове судно. Крім того, після зливи на Дунаї виникло сильна течія. Екскурсійна човен під назвою "Hableany" ("Русалка") мала дві палуби і могла вмістити до 45 осіб для екскурсій. Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ і на річці були високі хвилі.

На місці аварії катера працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Колумбії потонуло судно з 150 туристами, знайдено 9 тіл, десятки людей зникли безвісти.