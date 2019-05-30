Частка вітчизняних виробників меблів в Україні становить 60-70%, - Українська асоціація меблевиків

Українська асоціація меблевиків відзначає, що частка вітчизняних виробників меблів в загальному виробництві меблів становить від 60 до 70%.

Про це журналістам в ході Київського міжнародного меблевого саміту повідомив президент Української асоціації меблевиків Володимир Патис.

"Об'єм меблевого ринку, якщо узагальнити, ми оцінюємо в 1,5 млрд доларів. Основна частина — це українське виробництво. Українські меблевики зараз більше експортують, ніж поставляють на внутрішній ринок. Крім того, важливо відзначити те, що ми значно більше експортуємо, ніж імпортуємо меблі. Завдання, над якою асоціація працює, це завдання навчання наших виробників меблів ефективно експортувати, тому що багато хто до цих пір працюють за інерцією, часто непрозоро і неефективно", - зазначив він.

Патис підкреслив, що частка експорту вітчизняних виробників меблів в загальному виробництві зростає, при цьому експорт здійснюється в 90 країн, найбільші поставки в країни Євросоюзу. У свою чергу Ольга Іванченко, представник ЄБРР, координатор консалтингових проектів та ініціативи з розвитку меблевого сектору України в рамках ініціативи ЄС EU4Business, зазначила, що український меблевий ринок знаходиться на етапі становлення.

"На даний момент ринок на етапі становлення і коли ми з боку ЄБРР включилися в роботу, побачили, що український споживач почав дивитися на українську меблі. Українці розуміють, що вітчизняна меблі більш цікава споживачу за ціною, що відрізняється високою якістю, схожим з тим же італійським і німецьким виробництвом. Рік за роком змінюється динаміка зростання галузі, за даними досліджень Україна за рівнем імпорту займає 60 місце в світі, а за рівнем експорту - 41. У той же час статистика показує, що у нас, наприклад, порівняно з минулим роком приріст експорту в кількісному показнику виріс вже на 14%", - зазначила вона.

Також Іванченко зазначила, що однією з цінностей для бізнесу є знання і конкретні кроки по виходу на експортні ринки.

"Ключова тема саміту, звичайно ж, експорт. І не просто експорт, а успішні практичні кейси, які, з одного боку, будуть показувати приклад успішного виходу на інші ринки, з іншого - допоможуть іншим виробникам знайти ефективні рішення для доступу в різні країни. Сьогодні будуть виступати як міжнародні представники, так і українські, саміт зібрав понад 400 власників і директорів меблевого і дверного бізнесу. Друга частина саміту - це як раз B2B зустрічі українських меблевиків з 20 баєрами з Казахстану, Грузії, Італії, Польщі, Ізраїлю, яких ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business запросив в Україну. Такі практичні зустрічі володіють великим потенціалом для подальшого розвитку галузі ", - зазначила Іванченко.