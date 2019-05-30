У 2018 році в Україні вкрали понад 4 тис. автомобілів - найбільше ризикують кияни

За даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України в 2018 році на території України вкрадено 4092 автомобіля, з них - 25% машин викрадені в Києві, 10% - в Одеській області, і близько 9% - в Дніпропетровській області. За даними Національної поліції, протягом перших трьох місяців 2019 року в цілому по Україні вже викрали 766 машин, повернути власникам вдалося лише 250 машин (32,6%), - про це йдеться в статті видання "Апостроф".

Статистика Генеральної прокуратури України не краща. У 2018 року відомством зареєстровано 4405 випадків незаконного заволодіння транспортними засобами (у 2017 році злодії вкрали 5684 автомобіля). Понад 22% автомобілів викрадено саме в столиці! Тенденція триває і в 2019 році - за даними Генеральної прокуратури України з 794 викрадених з січня по березень автомобілів - понад 21% вкрали в Києві, який останні роки став Меккою для авто злодіїв.

Страхові компанії б'ють на сполох - кожен четвертий автомобіль в Україні викрадають в Києві. У групі ризику - дешеві авто вітчизняного виробництва і популярні марки японського або німецького автопрому. В країні процвітає безкарне авто злодійство - власникам варто самим піклуватися про своє майно, оскільки поліція не може гарантувати громадянам збереження їх автовласності.

Найчастіше машини крадуть з парковок торгових і розважальних центрів, дворів багатоповерхівок. Зазвичай, злодії сканують сигнал ключа автомобілів, обладнаних штатною системою захисту - після чого, викрадений автомобіль переганяють в місце відстою. Далі автомобіль продають з перебитими номерами або розбирають на запчастини.

Страхові компанії, вважають, що ситуація з кількістю викрадених автомобілів тільки погіршується. Серед основних причин - відсутність підземних паркінгів в більшості столичних новобудов і висока вартість паркувальних місць. Збільшення викрадень автомобілів пов'язують і з війною на Сході України. Професійні авто злодії, перебралися до Києва, Одеси, Дніпра - подалі від зони бойових дій. Також істотно подешевшало комп'ютерне обладнання, яке використовується злодіями для свого ремесла. Не дивлячись на все перераховане - державна система відеоспостереження розвивається дуже повільними темпами.

Якщо найближчим часом, держава не втрутиться в ситуацію з авто угонами, вартість страхового поліса може вирости. За бездіяльність правоохоронців знову заплатять автовласники.

Поліція повинна не замовчувати проблему, а вирішувати її, спираючись на міжнародний досвід і сучасні технології.

"І, звичайно ж, потрібен глибокий аудит структури поліції і системи реєстрації транспортних засобів на предмет можливого сприяння кримінальному автосвіту", - вважають журналісти.