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29 травня 2019, середа, 22:57 12
Події 2019-05-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Рівненській області мікроавтобус влетів у фуру, обидва водії загинули

У Рівненській області мікроавтобус влетів у фуру, обидва водії загинули

Смертельна ДТП у Рівненській області. Фото: Нацполіція
Смертельна ДТП у Рівненській області. Фото: Нацполіція

У Рівненській області сталася серйозна аварія: пасажирський мікроавтобус зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на автодорозі "Київ - Ковель - Ягодин" поблизу села Іванівка Сарненського району.

Як повідомили правоохоронці, водій мікроавтобуса марки Renault Trafic, 62-річний житель міста Вараш, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем "ТАТА" під керуванням 53-річного жителя села Тополье Млинівського району.

Смертельне ДТП у Рівненській області. Фото: НацполицияСмертельна ДТП у Рівненській області. Фото: Нацполіція

"В результаті ДТП обидва водії від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, в Рівному іноземець на BMW спровокував аварію з ВАЗом, загинула жінка.

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Смертельна ДТП у Рівненській області. Фото: Нацполіція
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