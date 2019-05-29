Власник захопленого ЖК "Чайка" закликав Зеленського очолити боротьбу з рейдерами

На сьогоднішній день Україна займає лідируюче місце за можливостями, які надаються рейдерам для захоплення чужого бізнесу.

Про це в ході прес-конференції заявив керівник та власник девелоперської компанії "Омокс" Олексій Кулагін.

Він розповів, розташований в передмісті Києва ЖК "Чайка", який належить "Омокс", та в якому проживає близько 16 тис. осіб, в ніч на 29 травня захопили невідомі особи спортивної статури. Близько 2:00 приблизно 100 чоловік заблокували паркінг та в'їзні групи. Блокаду вдалося зняти лише за допомогою спеціальних підрозділів поліції.

У зв'язку з подією Олексій Кулагін звернувся до Президента України Володимира Зеленського, а також до Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ із закликом зупинити рейдерські захоплення в країні та виключити можливість повторення ситуації на законодавчому рівні.

"Я звертаюся до нового Президента з проханням покласти край цьому беззаконню. Будь-яка держава розвивається тоді, коли розвивається бізнес. І чиновники - це люди, яких ми найняли, щоб вони створювали нам умови для розвитку. А не для того, щоб вони сприяли рейдерам в руйнуванні того бізнесу, з якого вони отримують податки, який їх утримує", - заявив бізнесмен.

Він підкреслив, що нічний інцидент - це продовження терору, який триває вже 2 роки. "Спочатку вони працювали спільно з СБУ. Коли не змогли нічого "довести" - заблокували рахунки, майно компанії. Незаконно, про що вже є рішення суду. Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти чиновників, судді й тих осіб, які платили їм хабарі за прийняття незаконного рішення ... А вчора вони перереєстрували підприємство у "чорного" реєстратора. Поліція поїхала за адресою "перереєстрації" і з'ясувалося, що адреса фіктивна, реєстратора такого немає", - зазначив Кулагін.

Він закликав Мінюст анулювати "все ті можливості, які поточним скликанням Ради створені в країні для роботи рейдерів", а МВС - скоріше розслідувати цей інцидент. Крім того, Олексій Кулагін звернувся до керівництва ДБР. "Ваше завдання - розслідувати випадки, в яких замішані недобросовісні чиновники, які використовують своє службове становище для наживи та для руйнування чужого бізнесу", - сказав власник "Омоксу".

Адвокат Кулагіна, Андрій Добрянський, також прокоментував силове рейдерське захоплення ЖК "Чайка". "Відбулася, фактично, силова зміна керівництва компанії "Омокс". Здійснено ряд протиправних дій щодо власників майна. Діями "чорних" реєстраторів директором компанії "Омокс" нібито є Жабін Андрій Анатолійович. Ці дії вже невідкладно оскаржуються в Мін'юсті. Приймаються всі правові заходи задля врегулювання цієї проблеми", - уточнив юрист.

У той же час він підкреслив, що місцеві правоохоронці спрацювали оперативно.

"Зараз відкрито кримінальне провадження. Відбуваються всі слідчі оперативні дії. Я думаю, що найближчим часом особи, які винні в злочині, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - резюмував Добрянський.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що бізнес-партнери Олексія Кулагіна по обслуговуючим комплекс сервісним компаніям (ЖЕК, котельні та інше) - Андрій Шишов і Павло Климець - вирішили забрати собі всі майнові права на "Чайку". Для цього Климець звернувся до Печерського районного суду м. Києва та суддя Ірина Кирилюк наклала арешт на банківські рахунки в розмірі 150 млн гривень і майно, після чого різко пішла на 3-тижневий лікарняний. Кулагін подав апеляцію до Київського апеляційного суду, який 10 грудня 2018 року зняв арешт з рахунків і майна та відхилив будь-які претензії Климця.

Крім Климця, який ризикує на 10 років опинитися за гратами, правосуддя наздогнало й інших учасників рейдерської схеми із захоплення "Чайки". 21 січня 2019 року Вища рада правосуддя України за позовом "Омоксу" ухвалила відкрити дисциплінарну справу проти судді Ірини Кирилюк, за результатами чого звільнив її від займаної посади. Справедливість восторжествувала й щодо приватного судового виконавця Катерини Шмідт: її позбавили ліцензії на заняття цим видом діяльності.