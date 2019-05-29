ДБР проводить огляд в АП

Державне бюро розслідувань проводить огляд ситуаційної кімнати Адміністрації Президента в межах розслідування факту зникнення моніторів і серверів.\r\nПро це повідомив журналістам директор бюро Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Ми сьогодні проводимо огляд місця події", - заявив він.\r\nТруба зазначив, що планується також допит свідків і фігурантів справи.\r\nКрім того, ДБР попросило у Служби безпеки України оперативний супровід під час розслідування зазначеного провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП.\r\nРаніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.