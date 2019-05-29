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29 травня 2019, середа, 18:24 170
Політика 2019-05-29T18:43:27+03:00
Українські Новини
ДБР проводить огляд в АП

ДБР проводить огляд в АП

Державне бюро розслідувань (ДБР) України. Фото: 24tv.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР) України. Фото: 24tv.ua

Державне бюро розслідувань проводить огляд ситуаційної кімнати Адміністрації Президента в межах розслідування факту зникнення моніторів і серверів.

Про це повідомив журналістам директор бюро Роман Труба, передають Українські Новини.

"Ми сьогодні проводимо огляд місця події", - заявив він.

Труба зазначив, що планується також допит свідків і фігурантів справи.

Крім того, ДБР попросило у Служби безпеки України оперативний супровід під час розслідування зазначеного провадження.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП.

Раніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

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