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  • Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення комплексу
29 травня 2019, середа, 17:47 333
Політика 2019-05-29T18:00:10+03:00
Українські Новини
Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення комплексу

Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення комплексу

У вівторок, 28 травня, о 4 годині ранку екс-керівник компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін здійснив чергову спробу рейдерського захоплення житлового комплексу "Чайка", однак, як і в попередні рази вона провалилася.

Про це журналістам розповіли власники ЖК "Чайка", пише видання Апостроф.

Також у повідомленні стверджується, що власники, діючи в правовому полі, дали жорстку відсіч рейдерам.

"Наш співробітник Олексій Кулагін, який з допомогою рейдерів вирішив стати власником ЖК "Чайка", в черговий раз отримав гідну відсіч. Діям екс-керуючого Кулагіна буде дана правова оцінка. Рейдерами займаються правоохоронні органи. Ми впевнені в їх об'єктивності і професіоналізм", – розповів один із власників ЖК "Чайка" Андрій Шишов.

Журналісти стежать за подіями і мають намір представити результати власного розслідування, - пише видання.

Також Апостроф стверджує, що це не перший раз, коли Кулагін намагається захопити ЖК "Чайка". Попередню спробу він зробив в 2018 році, під прикриттям "антирейдерів".

Як повідомлялося раніше, на прес-конференції в Києві Олексій Кулагін заявив про спробу рейдерського захоплення ЖК "Чайка" з боку Андрія Шишова і Павла Климця.
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