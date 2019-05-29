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29 травня 2019, середа, 17:39 16
Економіка 2019-05-29T19:30:03+03:00
Українські Новини
До суду надійшов позов про позбавлення Рожкової посади першого заступника голови НБУ

До суду надійшов позов про позбавлення Рожкової посади першого заступника голови НБУ

Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Депутат Савчук просить суд усунути від посади першого заступника голови Національного банку Катерину Рожкову, яка займає її з червня 2018.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука до голови НБУ Якова Смолія, його першого заступника Катерини Рожкової і Ради НБУ, третя особа - НБУ.

Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов'язати її утриматися від таких дій.

Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія і Ради НБУ щодо звільнення Рожкової від посади і зобов'язати їх це зробити.

Разом з позовом народний депутат подав заяву про його забезпечення, в якому просить суд до розв'язання спору по суті заборонити Катерині Рожковій брати участь в роботі і засіданнях правління Нацбанку, виконувати повноваження першого заступника голови НБУ або здійснювати будь-яку діяльність на цій посаді.

Зараз вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, що згідно частини 2 статті 150 КАСУ, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні минулого року Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника голови Національного банку Катерину Рожкову.

У травні 2018 Апеляційний суд Києва задовольнив позов про обмеження повноважень заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

Тим часом Рожкова задекларувала понад 3 млн грн зарплати у 2018.

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