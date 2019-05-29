До суду надійшов позов про позбавлення Рожкової посади першого заступника голови НБУ

Депутат Савчук просить суд усунути від посади першого заступника голови Національного банку Катерину Рожкову, яка займає її з червня 2018.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nВ Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука до голови НБУ Якова Смолія, його першого заступника Катерини Рожкової і Ради НБУ, третя особа - НБУ.\r\nПозивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов'язати її утриматися від таких дій.\r\nСеред інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія і Ради НБУ щодо звільнення Рожкової від посади і зобов'язати їх це зробити.\r\nРазом з позовом народний депутат подав заяву про його забезпечення, в якому просить суд до розв'язання спору по суті заборонити Катерині Рожковій брати участь в роботі і засіданнях правління Нацбанку, виконувати повноваження першого заступника голови НБУ або здійснювати будь-яку діяльність на цій посаді.\r\nЗараз вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі.\r\nНагадаємо, що згідно частини 2 статті 150 КАСУ, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні минулого року Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника голови Національного банку Катерину Рожкову.\r\nУ травні 2018 Апеляційний суд Києва задовольнив позов про обмеження повноважень заступника глави НБУ Катерини Рожкової.\r\nТим часом Рожкова задекларувала понад 3 млн грн зарплати у 2018.