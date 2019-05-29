МАУ розширили можливості своєї благодійної програми

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) домовилася про співпрацю у благодійній ініціативі "Під крилом" з проектом "Здійсни мрію" благодійного фонду "Ти не один", БФ "Таблеточки" і науково-практичним медичним Центром дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.\r\nВідповідний меморандум сторони підписали в ході прес-конференції 29 травня, передають Українські Новини.\r\n"Допомагати може кожен, не тільки "Міжнародні авіалінії України", тому, власне, намагалися зробити так, щоб кожна людина, яка вважає за потрібне допомогти, мала змогу цим скористатися", - розповів віце-президент з комерції МАУ Сергій Фоменко.\r\nЗгідно з ініціативою, з 1 червня оновлений проект "Під крилом" надає пасажирам МАУ можливість передати на благодійність милі, накопичені в програмі лояльності Panorama Club.\r\nМилі - це бонуси, які пасажир отримує за те, що скористався послугами МАУ.\r\nТак, за кожен долар, витрачений на квиток, учасники Classic, Premium і Elite отримують 5, 7 і 10 миль відповідно, при цьому 100 накопичених миль прирівнюються до 1 долара при купівлі нового квитка.\r\nНаголошується, що кожна пожертвувана миля буде використана благодійними організаціями та дитячими медичними центрами під час оформлення авіаквитків для перевезення хворих дітей і супроводу на лікування та медичне обстеження за кордон, а також для перевезення українських та іноземних медиків, задіяних в лікуванні та консультаціях.\r\nЗа словами Фоменка, наразі в Panorama Club зареєстровано близько 250 тис. активних учасників і ще близько 2 тис. підприємств, які отримують милі, відправляючи своїх співробітників у відрядження.\r\nПри цьому якщо милі учасників мають певний термін використання, після чого вони згорають, то милі на рахунках благодійних організацій мають необмежений термін користування.\r\nМАУ вже перерахували перші 100 тис. миль кожному з 3-х партнерів, які вже можна використовувати.\r\nКуратор проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран зазначила, що кожна друга дитина, яким вони допомагають, мріє про політ або подорожі.\r\n"Ми вже за ці 3 роки побували, завдяки МАУ, в 10 країнах і до Роналду літали, і в Бразилію, в Париж. Збираємося скоро летіти до Лондонп, можливо вже використовуючи ці 100 тис. миль", - прокоментувала вона.\r\nЗа словами лідера комунікаційної команди "Таблеточек" Ольги Мазур, з 2017 року фонд отримав від МАУ більше 700 квитків.\r\n"В середньому близько 10 дітей щомісяця потребують такої допомоги", - підкреслила вона.\r\nУ свою чергу головний лікар Центру дитячої кардіології Володимир Жовнір зазначив, що стюардеси і пілоти МАУ вже більше 8 років приходять в центр до дітей на свята, а кілька стюардес є постійними донорами.