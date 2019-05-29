МАУ розширили можливості своєї благодійної програми

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) домовилася про співпрацю у благодійній ініціативі "Під крилом" з проектом "Здійсни мрію" благодійного фонду "Ти не один", БФ "Таблеточки" і науково-практичним медичним Центром дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.

Відповідний меморандум сторони підписали в ході прес-конференції 29 травня, передають Українські Новини.

"Допомагати може кожен, не тільки "Міжнародні авіалінії України", тому, власне, намагалися зробити так, щоб кожна людина, яка вважає за потрібне допомогти, мала змогу цим скористатися", - розповів віце-президент з комерції МАУ Сергій Фоменко.

Згідно з ініціативою, з 1 червня оновлений проект "Під крилом" надає пасажирам МАУ можливість передати на благодійність милі, накопичені в програмі лояльності Panorama Club.

Милі - це бонуси, які пасажир отримує за те, що скористався послугами МАУ.

Так, за кожен долар, витрачений на квиток, учасники Classic, Premium і Elite отримують 5, 7 і 10 миль відповідно, при цьому 100 накопичених миль прирівнюються до 1 долара при купівлі нового квитка.

Наголошується, що кожна пожертвувана миля буде використана благодійними організаціями та дитячими медичними центрами під час оформлення авіаквитків для перевезення хворих дітей і супроводу на лікування та медичне обстеження за кордон, а також для перевезення українських та іноземних медиків, задіяних в лікуванні та консультаціях.

За словами Фоменка, наразі в Panorama Club зареєстровано близько 250 тис. активних учасників і ще близько 2 тис. підприємств, які отримують милі, відправляючи своїх співробітників у відрядження.

При цьому якщо милі учасників мають певний термін використання, після чого вони згорають, то милі на рахунках благодійних організацій мають необмежений термін користування.

МАУ вже перерахували перші 100 тис. миль кожному з 3-х партнерів, які вже можна використовувати.

Куратор проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран зазначила, що кожна друга дитина, яким вони допомагають, мріє про політ або подорожі.

"Ми вже за ці 3 роки побували, завдяки МАУ, в 10 країнах і до Роналду літали, і в Бразилію, в Париж. Збираємося скоро летіти до Лондонп, можливо вже використовуючи ці 100 тис. миль", - прокоментувала вона.

За словами лідера комунікаційної команди "Таблеточек" Ольги Мазур, з 2017 року фонд отримав від МАУ більше 700 квитків.

"В середньому близько 10 дітей щомісяця потребують такої допомоги", - підкреслила вона.

У свою чергу головний лікар Центру дитячої кардіології Володимир Жовнір зазначив, що стюардеси і пілоти МАУ вже більше 8 років приходять в центр до дітей на свята, а кілька стюардес є постійними донорами.