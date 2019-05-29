Якщо ми не запустимо енергоринок 1 липня, то реформа буде скасована, - народний депутат Сажко

Другий етап енергореформи, пов'язаний із запуском оптового ринку електроенергії, потрібно проводити в зазначений в законі час, тобто з 1 липня 2019 року, а не відкладати запуск нової моделі "на потім". Таку думку висловив народний депутат Сергій Сажко.

"Я вважаю, що переносити запуск ринку не варто. Адже з 1 січня фактично половина реформи вже запрацювала (роздрібний ринок електроенергії). Якщо ми зробили один крок, то потрібно робити другий і йти далі. А якщо ми не зробимо другий крок, то навіщо тоді взагалі ми робили перший? Це моя позиція", - зазначив Сергій Сажко.

За його словами, потрібно запустити оптовий ринок електроенергії з 1 липня. Інакше буде очевидний зрив енергореформи.

"Якщо ми не запустимо ринок, то через три місяці буде така ж ситуація, тому що ніхто не буде нічого робити. Знаєте, як у нас прийнято, - "цінної вказівки" не було. Потрібно ставити мету і виконувати її. А якщо ми будемо ходити навколо цього, то ми не зрушимо з мертвої точки і не прийдемо до реалізації реформи", - повідомив народний депутат.

Як раніше повідомлялося, Національна комісія з регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг повністю готова до запуску нового енергоринку, який, згідно із законом "Про ринок електроенергії", має відбутися 1 липня 2019 року.

Раніше Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості закликала Кабінет міністрів не відкладати реформу енергетичного сектору і запустити оптовий енергоринок з 1 липня 2019 року.

За даними ряду експертів і ЗМІ, відтермінування або скасування реформи ринку електроенергії зацікавлений бізнесмен Ігор Коломойський, який володіє трьома феросплавними заводами, де частка електроенергії в собівартості продукції становить 50%.