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29 травня 2019, середа, 17:20 324
Верховна Рада і партії 2019-05-29T17:45:02+03:00
Українські Новини
Позачерговість парламентських виборів може стати "чинником успіху" партії мерів, - Бєлашко

Позачерговість парламентських виборів може стати "чинником успіху" партії мерів, - Бєлашко

Основні парламентські партії, структуровані за лідерським або корпоративним принципом, виявилися нездатними боронити інтереси міст і регіонів. Тому регіональні лідери, в першу чергу мери, заявили про готовність йти на парламентські вибори своєю партією.

Так директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко на своїй сторінці в Facebook прокоментував з'їзд об'єднаної партії мерів, запланований на 2 червня в Харкові.

Він також вважає, що головний фактор успіху "партії мерів" – горезвісна децентралізація. Адже при додаткових повноваженнях і ресурсах місцеві еліти не отримали політичних гарантій. Більше того, тиск з боку "силовиків" і керованих ними "активістів" тільки зросла.

"Позачерговість парламентських виборів грає на руку амбітним муніципалам. Часу на розкрутку у кандидатів немає. Значить, політики, які працюють на місцях, отримують серйозні переваги. Вони добре розуміють настрої та потреби виборців. У них налагоджено зворотній зв'язок зі своїми потенційними прихильниками. Їм не треба витрачатися на рекламну кампанію – вони та їх справи і так добре відомі. Природно, все це підвищує шанси на успіх лише тих місцевих лідерів, хто користується авторитетом у своїх містах та регіонах. Популісти і авантюристи, яких винесла до влади кривава хвиля "патріотизму", на цей раз напевно пролетять повз корита", – пише Сергій Бєлашко.

Нагадаємо, вчора міський голова Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що з'їзд партії мерів, на якому буде ухвалено рішення про участь в дострокових парламентських виборах, що пройде 2 червня в Харкові.

Він зазначив, що до складу об'єднаної політсили увійдуть партія "Довіряй справам" і "однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України", зараз переговори з представниками місцевої влади ще тривають.

Харківський голова Геннадій Кернес раніше також підтвердив, що вони разом з Трухановим поведуть на вибори у Верховну Раду свою політичну силу, але залишаться на посадах.

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