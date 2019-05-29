В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку РФ, – Портников

Публіцист Віталій Портников, коментуючи вчорашню заяву депутата Верховної Ради України Андрія Сенченка про вихід з Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", заявив, що важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку Російської Федерації (РФ). І таким є народний депутат Андрій Сенченко.

Про це повідомило інтернет-видання "Газета.ua".

"Андрій Сенченко досвідчений політик із великим стажем. Якщо він ухвалив таке рішення, значить мав для цього очевидні політичні підстави. Сенченко довго співпрацював із "Батьківщиною", був у хороших стосунках з Юлією Тимошенко. Підтримував її у важкі часи. Зараз політичні орієнтири обох розійшлися, так буває у політиці. Цікаво, яке рішення у продовженні політичної і громадської діяльності, кар'єри прийме для себе Сенченко", - сказав Портников.

Андрій Сенченко. Фото: apostrophe.ua

"Все залежить не від об'єднання політичних сил, а від тих людей, громадських рухів, які йому довіряють", - відзначив експерт.

"Рух, який він створив в останні роки, досить серйозно займався висуненням позовів до Росії, як до агресора. Важливо, щоб в українській політиці були люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ і вели з нею планомірну боротьбу у юридичній площині", - сказав Віталій Портников.

Нагадаємо, 28 травня один з головних соратників Юлії Тимошенко Андрій Сенченко - заявив про вихід з "Батьківщини". У штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, кандидатом на посаду міністра оборони.

Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993 по 1997 роки – заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ АРК В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова.

З березня по серпень 2014 року був тимчасово виконуючим обов'язки заступника глави Адміністрації Президента України - добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3 500 одиниць озброєння і військової техніки Збройних сил України на загальну суму понад 1,5 млрд доларів США, очолював вдалу операцію з обміну 40 українських військових, журналістів і громадських активістів на 1 російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

Сенченко – голова громадського правозахисного руху "Сила права" – з листопада 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій.