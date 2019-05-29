В Одесі водоканал тисне на бізнес за допомогою штрафів за стічні води, – ЗМІ

В Одесі вибухнув скандал між підприємствами та установами, з одного боку, і місцевим водоканалом і мерією - з іншого. Абонентам нав'язали нові правила користування стоками, за невиконання яких встановили великі штрафи.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести" за матеріалами публікації "Укррудпрому".

Як пояснила депутат Одеської міської ради Анна Позднякова, суми штрафів доходять до 200 тис. гривень. Наприклад, Одеську музкомедію вже оштрафували на 112 тис. гривень.

В Одесі монополістом з водопостачання є ТОВ "Інфокс". Йому в 2003 році на 49 років оренди був переданий цілісний майновий комплекс - Комунальне підприємство "Одесводоканал".

У грудні 2018 року виконком Одеської міськради прийняв нові Правила приймання стічних вод. Згідно з ними, місцеві підприємства повинні зменшити кількість шкідливих речовин в стоках, інакше - штрафи.

Нові правила засновані на висновках Науково-дослідного інституту - очисні споруди, які знаходяться на балансі "Інфоксу", морально і технічно застаріли. Познякова акцентувала, що зрозуміло, що система потребує реконструкції та модернізації. Головне питання - за чий рахунок: за кошти платників податків з міського бюджету або роботи повинен провести "Інфокс".

Видання "Овідіопольські новини" опублікувало договір оренди і додатки до нього, підписані ТОВ "Інфокс" і Одеською міськрадою. Згідно з документами, орендар (тобто "Інфокс") повинен за свій рахунок проводити капітальний та інші види ремонту орендованого майна, а також здійснювати реконструкцію і оновлення всієї орендованої системи водопостачання та водовідведення. Ці дії повинні суворо відповідати спеціальному Плану розвитку і реформування зазначеної системи на 2006-2020 роки.

Зазначений план, серед іншого, передбачає зменшення негативного впливу стічних вод на екологію прибережної зони Чорного моря і підвищення якості послуг водовідведення, оптимізацію водопровідної та каналізаційної мережі міста, підвищення якості очищення стоків з метою дотримання існуючих нормативів і поступового приведення їх до європейського рівня.

Більш того, договір оренди дає "Інфокс" право зараховувати суму вкладених ним інвестицій в рахунок оплати орендної плати.

Представники НДІ, який розробив останні вимоги до стічних вод в Одесі, прямо заявляють, що на даний момент технічний стан міських очисних споруд є мало не найгіршим у порівнянні з іншими містами. Відповідно, за 16 років оренди "Інфокс" не досяг необхідних результатів у модернізації системи. І замість цього орендар лобіює через виконком міськради прийняття безпрецедентно жорстких вимог до стоків підприємств, тим самим перекладаючи проблему поганого стану ввірених йому очисних споруд на плечі споживачів його послуг.

Щорічно "Інфокс" звітує на сесії міськради. Останній такий звіт був затверджений в 2018 році. "І в ньому ані слова не сказано про реконструкцію безпосередньо самих очисних споруд, про які сьогодні йдеться. Єдиний рядок, якщо мені не зраджує пам'ять, стосувався розробки проекту. Розробили вони проект і приступили вони до цієї роботи - на сьогоднішній день відповіді немає. Є лише однозначний висновок Науково-дослідного інституту, в якому йдеться про неповний технологічний циклі очисних споруд та їх технічне та моральне застаріння", - зазначила Позднякова.

Після збурень місцевих підприємців, були внесені зміни до Правил приймання стічних вод, які збираються затвердити на найближчому засіданні виконкому Одеської міськради, проведення якого заплановане на цьому тижні. Але Позднякова підкреслила, що розроблений проект змін жодним чином не поліпшить ситуацію, а, навпаки, за деякими позиціями нові вимоги є навіть ще жорсткіше тих, які були прийняті в грудні минулого року.

У місті побоюються, що якщо зараз не дати відсіч ініціативи мерії, то у подальшому штрафи будуть поширюватися далі - на багатоквартирні ОСББ, тобто безпосередньо на населення. Тому сподіваються, що мерія все ж таки прислухається до підприємців і підійде до вирішення питання комплексно.