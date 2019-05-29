Через Супрун Деркач подав позов до Європейського суду з прав людини

Народний депутат України Андрій Деркач подав позов до Європейського суду із прав людини через те, що Уряд не призначає на посаду Міністра охорони здоров’я. Копію позову депутат опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

Нардеп переконаний, що права мільйонів українців було порушуються, коли уряд роками не призначає Міністра охорони здоров’я, а його обов’язки виконує Уляна Супрун.

"Подали позов до Європейського Суду з прав людини, щоб захистити українців від нелегітимного голови МОЗ. Країна більше двох років живе без законного міністра", - зазначив у коментарі Деркач.

Нардеп додав, що в медичній сфері сьогодні багато проблем.

"Країна живе з закриттям ФАПів, зокрема на моїх рідній Сумщині, з хронічним недофінансуванням медицини та збоями в життєво-важливих програмах: доступні ліки, безкоштовна діагностика та інших", - зазначив Деркач.

Депутат також нагадав, що українські суди звалили усю провину щодо відсутності подання на посаду міністра охорони здоров’я на коаліцію, яка мала запропонувати уряду кандидатуру.

"Так далі тривати не може. В Україні має з'явитися легітимний міністр охорони здоров'я.Українська влада ігнорує реальну загрозу здоров'ю і життю мільйонів українців. Тому рішення за неї прийме Європейський суд", – додав Деркач.

Як відомо, народний депутат Андрій Деркач іще в листопаді 2016 року звертався до Генпрокуратури щодо бездіяльності уряду, який не призначає міністра однієї із найважливіших сфер.

У 2017 році він звернувся до Окружного Адміністративного суду з позовом проти Володимира Гройсмана щодо призначення Супрун.

У 2018 році нардеп звернувся до Вищого адміністративного суду з позовом до Верховної Ради через бездіяльність.

Тепер остаточну крапку в справі має поставити Європейський суд із прав людини.