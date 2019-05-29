Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії"

Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові

Торгова марка "Квочка" одного з найбільших в світі виробників яєць і яєчних продуктів агрохолдингу "Авангард" бізнесмена Олега Бахматюка, надала благодійну підтримку щорічному всеукраїнському конкурсу-фестивалю таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії".

Фестиваль відбудеться 3 червня о 13:00 у парку "Позняки" (м. Київ, вулиця Михайла Драгоманова). Організаторами події виступили Благодійна організація "Міжнародний Благодійний Фонд "Справедливість" та Благодійний фонд "Волонтерське об’єднання "Крила".

"Наша мета - підтримка та розвиток творчих здібностей дітей з інвалідністю, розкриття їх творчого потенціалу та сприяння їх подальшому творчому зростанню", - розповідає одна із засновниць Фонду, Наталія Мірошниченко.

Організатори очікують, що в цьому п’ятому ювілейному фестивалі візьмуть участь більше тисячі дітей та молоді, що може стати рекордом України.

"Ми розуміємо наскільки важливою для дітей із інвалідністю є їх соціалізація, - ділиться одна із засновниць Фонду Олена Бондарчук-Ладная, - Ми прагнемо допомогти дітям знайти друзів, коло спілкування, а разом із тим - привернути увагу громадськості до проблем та потреб таких дітей".

В програмі Фестивалю: шоу талантів, виставки творчих робіт, гала-концерт, творчі майстер-класи та інтерактиви. Також відбудеться дефіле дітей з синдромом Дауна у вбраннях від відомих українських дизайнерів - Ольги Бублікової, бренду TAGO, Наталії Панченко.

"Як соціально-відповідальна компанія і виробник яєць як продуктів харчування для сімей, ми радо підтримали фестиваль-конкурс, - прокоментувала Маріанна Коніна, керівник напрямку комунікацій агрохолдингу "Авангард". – Ми віримо, що спільними зусиллями зробимо для дітей справжнє свято і допоможемо їм не тільки виявити свої таланти, а й знайти нових друзів".

Ведучі фестивалю - Тала Калатай, відома українська телеведуча, акторка театру та кіно, педагог та Мішель Сайкалі, відомий український шоумен.

"Нам дуже потрібна така подія. Завдяки Фестивалю ми розкриваємо свій потенціал і показуємо іншим людям, що також можемо багато чого робити – співати, танцювати, малювати. Номерів однакових нема!" - ділиться враженнями минулорічний учасник фестивалю Ростислав Громов.

Виступи учасників оцінюватиме журі з України, в складі якого провідні діячі культури і мистецтв, зірки шоу-бізнесу, актори.

Партнери фестивалю: The Coca-Cola Company, Kiwi RENT, Компанія "Зернарі", ТОВ "Промислово-торгова компанія Шабо", Житомирський маслозавод - компанія "Рудь", ЕКО-ферма "Молоко від фермера", Компанія Fornetti, Журнал "Cosmo Lady", український бренд одягу TAGO, одяг для дівчаток mi-mi-SO.

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Переглянути фото- та відеозвіт наших попередніх заходів конкурсу-фестивалю "Казкові мрії" можна на сторінці "Міжнародного благодійного фонду "Справедливість" у Facebook та YouTube.

Інформаційна довідка:

Фонд "Справедливість"

Благодійний фонд Волонтерське об’єднання "Крила"

Агрохолдинг "Авангард"