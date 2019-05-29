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29 травня 2019, середа, 14:26 7
Верховна Рада і партії 2019-05-29T14:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко проголосує за відставку уряду Гройсмана

Бойко проголосує за відставку уряду Гройсмана

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко повідомив, що його політичне об'єднання проголосує за відставку уряду Гройсмана.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Ми не бачимо, яким чином вони збираються виходити з економічної кризи, в яку занурилась країна внаслідок дій, в тому числі, уряду. Урядовці хочуть якомога довше протриматись на своїх посадах, але це суперечить бажанню народу", – сказав опозиційний політик.

"Залишки правлячої коаліції, я впевнений, голосуватимуть проти відставки уряду. Вони намагаються довести, незважаючи на політичний ляпас, який отримали від громадян, що вони і уряд працювали добре. Але результати виборів показали зовсім інше.Народ України дав оцінку режиму, проголосувавши проти Порошенка, парламенту та уряду. Весь цей режим 5 років жив окремим від країни життям і накоїв багато бід", – підкреслив Юрій Бойко.

Він також зазначив, що цей парламент не здатен і не буде приймати жодних справді важливих рішень.

"Цей склад парламенту неспроможний прийняти рішення щодо тих питань, які дійсно турбують людей. Будуть протягувати якісь лобістські закони та приймати порожні декларації. Я не очікую від цього складу Верховної Ради нічого доброго. Потрібно зняти недоторканість з депутатів, ухвалити Виборчий кодекс, припинити тарифний геноцид, відправити у відставку Кабінету Міністрів. Саме таких дій від депутатів чекають люди. І за це потрібно голосувати в першу чергу", – резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Відставка уряду

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