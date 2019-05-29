В Харкові понад 115 тис. споживачів природного газу використовують онлайн-сервіс сайту 104.ua

З початку функціонування в онлайн-сервісі сайту 104.ua "Особистий кабінет", зареєстровано понад 115 тисяч споживачів газу Харкова. Це майже кожний четвертий клієнт АТ "Харківміськгаз".

"Особовий кабінет" є зручним сервісом для всіх споживачів природного газу. За його допомогою можна вирішити багато питань, не витрачаючи час на дзвінки чи черги. В кабінеті доступні можливість онлайн-оплати, квитанції, консультації фахівців.

"Онлайн-сервіс "Особистий кабінет", значно заощаджує час та дає змогу самостійно контролювати свої розрахунки за газ. Так, на сьогодні основними користувачами є більшість споживачів, які мають лічильники газу. Для споживачів з нормами кабінет теж може стати у нагоді та вирішити іх питання не виходячи з дому та не стоячи в чергах, бо в ньому відображається данні по особовому рахунку клієнта", - прокоментувала начальник управління клієнтського центру ПАТ "Харківміськгаз" Светлана Андрєєва.

Найшвидшим способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайт 104.ua. Реєстрація займає кілька хвилин, а вхід до сервісу – ще менше. Щоб стати користувачем сервісу потрібно всього лише зареєструватися на сайт 104.ua. Для цього знадобиться: номер особового рахунку, сума останньої оплати, контактний телефон та е-mail.