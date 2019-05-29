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29 травня 2019, середа, 13:37 141
Економіка 2019-05-29T13:39:51+03:00
Українські Новини
Невиконання зобов’язань по реформуванню енергоринку загрожує євроінтеграції України, – Климпуш-Цинцадзе

Невиконання зобов’язань по реформуванню енергоринку загрожує євроінтеграції України, – Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото

Невиконання Україною зобов’язання щодо реформування енергетичного ринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК).

Віце-прем’єр повідомила, що протягом року уряд разом з усіма стейкхолдерами працював над оновленням додатку 27 до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС), який стосується енергетики. Та закликала депутатів підтримати його ратифікацію.

"Я би просто просила політичного рішення кожного окремого парламентаря, щоби підтримали ратифікацію оновленого додатку до Угоди про асоціацію, який створює і зобов’язання української сторони спільно з ЄС радитися і вводити директиви європейські з погодженням, і з розумінням, і з консультаціями з ЄС, а також зобов’язує ЄС де-факто розцінювати дії України як кроки для реальної інтеграції енергетичних ринків України до європейської інтеграції", - зазначила віце-прем’єр.

Вона також наголосила, що зволікання з ухваленням рішень щодо реформи енергоринку ставить під загрозу подальшу євроінтеграцію України. "Ми ставимо під ризик (інтеграцію), якщо ми будемо відкладати далі ці напрацювання. Це де-факто перелік наших зобов’язань, які розширені також відповідно до того, наскільки змінилося право Європейського Союзу", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, на засіданні 28 травня проігнорував законопроект щодо відтермінування запуску оптового енергоринку, не зібравши кворуму.

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