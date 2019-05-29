Залізничники замовили ремонт старих кондиціонерів у вагонах дорожче, ніж покупка нових

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" за результатами тендерів планує укласти угоди з ТОВ "Еко Тих Сервіс" по ремонту систем кондиціонування повітря пасажирських вагонів на загальну суму 3,60 млн грн. Про це пише "Залізниця без корупції", передають "Наші гроші".

Компресор 1П20РМ

У цілому планується відремонтувати 47 компресорів серії 1П20 і 5М, які входять в систему кондиціонування пасажирських вагонів. Роботи повинні бути виконані в депо Маріуполя, Львова та Ужгорода.

Вартість ремонту одного компресора типу 1П20 обійдеться залізниці у 78,2 тис грн. ПДВ. Тоді як новий компресор 1П20 стоїть у роздріб від 12 тис грн. до 30 тис грн.

Було проведено два тендери і переможцем обох стала "Еко Тих Сервіс" з найнижчим пропозицією. Ця фірма була створена менше п'яти місяців тому – 29 грудня 2018 року.

Директором ТОВ "Еко Тих Сервіс" з 25 березня цього року був призначений Кравцова Костянтина Вікторовича, який зареєстрований р. Луганськ. Він співзасновник фірми разом з киянином Віталієм Вовкодавом.

Костянтин Кравцов також вказано директором компаній ТОВ "Восток-Інвест", ТОВ "Восток-Інвест Плюс", ТОВ "Донремдизель". Перші дві фірми мають багатомільйонні контракти з "Укрзалізницею".

ТОВ "Еко Тих Сервіс" зареєстрована в житловий шістнадцятиповерхівці в столиці, по вулиці Княжий Затон №2/30. Так як в адресі реєстрації не зазначено номер квартири або приміщення, то знайти фірму буде дуже важко.

За цією ж адресою зареєстровано ще 455 компаній.

Замовник не вимагав від учасника надати довідки про персонал і кваліфікованих працівників, які будуть виконувати роботи, або наявність технічної бази, тому ми не знаємо чи має ця фірма власний штат або виробництво.

У тендерній документації ТОВ "Еко Тех Сервіс" вказало, що вже нібито має досвід виконання аналогічних послуг з ремонту систем кондиціювання пасажирських вагонів для казахської "КЗ-ЖОЛМАШ". Сума угоди-трохи менше $10 тис.

Конкурентом ТОВ "Еко Тех Сервіс" було ТОВ "НТП "Трансінвест", яка відіграє ключову роль у постачанні на "УЗ" російських запчастин за завищеною ціною.

Від "Наших грошей":

Третім учасником обох тендерах було ТОВ "Виробниче підприємство "Компресор" товариство з обмеженою відповідальністю" Юрія Малахова з Мелітополя Запорізької області. Фірма подала пропозиції на рівні очікуваної ціни залізничників. Під час торгів жодне підприємство не зробило крок на зниження.

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