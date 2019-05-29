Залізничники замовили ремонт старих кондиціонерів у вагонах дорожче, ніж покупка нових

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" за результатами тендерів планує укласти угоди з ТОВ "Еко Тих Сервіс" по ремонту систем кондиціонування повітря пасажирських вагонів на загальну суму 3,60 млн грн. Про це пише "Залізниця без корупції", передають "Наші гроші".\r\nКомпресор 1П20РМ\r\nУ цілому планується відремонтувати 47 компресорів серії 1П20 і 5М, які входять в систему кондиціонування пасажирських вагонів. Роботи повинні бути виконані в депо Маріуполя, Львова та Ужгорода.\r\nВартість ремонту одного компресора типу 1П20 обійдеться залізниці у 78,2 тис грн. ПДВ. Тоді як новий компресор 1П20 стоїть у роздріб від 12 тис грн. до 30 тис грн.\r\nБуло проведено два тендери і переможцем обох стала "Еко Тих Сервіс" з найнижчим пропозицією. Ця фірма була створена менше п'яти місяців тому – 29 грудня 2018 року.\r\nДиректором ТОВ "Еко Тих Сервіс" з 25 березня цього року був призначений Кравцова Костянтина Вікторовича, який зареєстрований р. Луганськ. Він співзасновник фірми разом з киянином Віталієм Вовкодавом.\r\nКостянтин Кравцов також вказано директором компаній ТОВ "Восток-Інвест", ТОВ "Восток-Інвест Плюс", ТОВ "Донремдизель". Перші дві фірми мають багатомільйонні контракти з "Укрзалізницею".\r\nТОВ "Еко Тих Сервіс" зареєстрована в житловий шістнадцятиповерхівці в столиці, по вулиці Княжий Затон №2\/30. Так як в адресі реєстрації не зазначено номер квартири або приміщення, то знайти фірму буде дуже важко.\r\nЗа цією ж адресою зареєстровано ще 455 компаній.\r\nЗамовник не вимагав від учасника надати довідки про персонал і кваліфікованих працівників, які будуть виконувати роботи, або наявність технічної бази, тому ми не знаємо чи має ця фірма власний штат або виробництво.\r\nУ тендерній документації ТОВ "Еко Тех Сервіс" вказало, що вже нібито має досвід виконання аналогічних послуг з ремонту систем кондиціювання пасажирських вагонів для казахської "КЗ-ЖОЛМАШ". Сума угоди-трохи менше $10 тис.\r\nКонкурентом ТОВ "Еко Тех Сервіс" було ТОВ "НТП "Трансінвест", яка відіграє ключову роль у постачанні на "УЗ" російських запчастин за завищеною ціною.\r\nВід "Наших грошей":\r\nТретім учасником обох тендерах було ТОВ "Виробниче підприємство "Компресор" товариство з обмеженою відповідальністю" Юрія Малахова з Мелітополя Запорізької області. Фірма подала пропозиції на рівні очікуваної ціни залізничників. Під час торгів жодне підприємство не зробило крок на зниження.\r\nНагадаємо також про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.