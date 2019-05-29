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29 травня 2019, середа, 12:38 21
Економіка 2019-05-29T14:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ привів норми положення про ліцензування банків у відповідність із законом про валюту

НБУ привів норми положення про ліцензування банків у відповідність із законом про валюту

Національний банк навів норми положення про ліцензування банків у відповідність із Законом України "Про валюту і валютні операції" та удосконалив окремі процедури ліцензування банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, виключено норми про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій; уточнено порядок розрахунку власних коштів фізичних осіб; уточнено перелік інформації, яку щорічно повинні подавати власники істотної участі; визначено випадки зупинення перебігу строків розгляду документів про погодження керівників банку; визначена форма бланка банківської ліцензії.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку україни від 27 травня 2019 року №72 "Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків".

Документ набирає в чинності з 29 травня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого Національний банк переглянув підходи до ліцензування операцій фізичних осіб з розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України.

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