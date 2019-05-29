Льовочкін сказав, що команда Зеленського повинна буде зробити після виборів

Провальні результати роботи нинішньої влади призвели до того, що Україна опинилася в тотальній залежності від МВФ та інших кредиторів. Таку думку висловив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує портал platform.org.ua.\r\nПолітик переконаний, що подолати цю залежність можна тільки через прискорення зростання економіки.\r\n"Тільки прискорення зростання економіки допоможе реально збільшити дохідну частину бюджету. Після парламентських виборів однією з головних цілей нової влади має стати підпорядкування всіх політичних цілей інтересам економіки. Інакше Україна ніколи не вилізе з боргового зашморгу", - заявив Сергій Льовочкін.\r\nПолітик навів свіжий прогноз Мінекономрозвитку, згідно з яким зростання ВВП у нинішньому році знизиться з 3,3% до 2,7%.\r\n"Це - наслідок того, що всі останні п’ять років влада приймала політичні рішення, які йшли на шкоду економіці. У результаті держборг за підсумками минулого року склав 61% ВВП, хоча в 2013-му цей показник був всього 40%", - пояснив він.\r\nНародний депутат нагадав, що Україна увійшла в період пікових платежів за держборгом і вже має проблеми з його рефінансуванням та обслуговуванням, позичаючи кошти за ОВДП і єврооблігаціями за одними з найвищих ставок реальної прибутковості у світі.\r\n"Нинішнього року на обслуговування держборгу піде кожна восьма гривня бюджетних видатків. Сумарні платежі на обслуговування і погашення держборгу складуть майже 40% витрат держбюджету. Виплати з валютного держборгу у 2019-20 роках не можна порівняти iз золотовалютними резервами Нацбанку. У 2013 році таку катастрофу можна було уявити. І сьогодні у владу повинні прийти ті, хто здатний її зупинити", - резюмував Сергій Льовочкін.