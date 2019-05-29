Льовочкін сказав, що команда Зеленського повинна буде зробити після виборів

Провальні результати роботи нинішньої влади призвели до того, що Україна опинилася в тотальній залежності від МВФ та інших кредиторів. Таку думку висловив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує портал platform.org.ua.

Політик переконаний, що подолати цю залежність можна тільки через прискорення зростання економіки.

"Тільки прискорення зростання економіки допоможе реально збільшити дохідну частину бюджету. Після парламентських виборів однією з головних цілей нової влади має стати підпорядкування всіх політичних цілей інтересам економіки. Інакше Україна ніколи не вилізе з боргового зашморгу", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик навів свіжий прогноз Мінекономрозвитку, згідно з яким зростання ВВП у нинішньому році знизиться з 3,3% до 2,7%.

"Це - наслідок того, що всі останні п’ять років влада приймала політичні рішення, які йшли на шкоду економіці. У результаті держборг за підсумками минулого року склав 61% ВВП, хоча в 2013-му цей показник був всього 40%", - пояснив він.

Народний депутат нагадав, що Україна увійшла в період пікових платежів за держборгом і вже має проблеми з його рефінансуванням та обслуговуванням, позичаючи кошти за ОВДП і єврооблігаціями за одними з найвищих ставок реальної прибутковості у світі.

"Нинішнього року на обслуговування держборгу піде кожна восьма гривня бюджетних видатків. Сумарні платежі на обслуговування і погашення держборгу складуть майже 40% витрат держбюджету. Виплати з валютного держборгу у 2019-20 роках не можна порівняти iз золотовалютними резервами Нацбанку. У 2013 році таку катастрофу можна було уявити. І сьогодні у владу повинні прийти ті, хто здатний її зупинити", - резюмував Сергій Льовочкін.