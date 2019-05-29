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29 травня 2019, середа, 12:14 335
Політика 2019-05-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Відтермінуваня запуску ринку електроенергії загрожує зривом реформи, –Плачков

Відтермінуваня запуску ринку електроенергії загрожує зривом реформи, –Плачков

Відмова від запуску ринку електроенергії 1 липня ставить під сумнів здатність впроваджувати реформу і загрожує її зривом. Про це заявив Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Плачков наголосив, що на сьогодні всі ключові учасники ринку готові до старту з 1 липня. І глобальних причин для відтермінування немає. Вирішити деякі проблеми з програмним забезпеченням, тестовим режимом тощо цілком можна у той час, що залишився до липня.

"У нас є місяць. Я думаю, що часу достатньо. Якщо ми перенесемо на 3 місяці, то ми увійдемо в осінньо-зимовий максимум. І там накладеться дуже багато питань, питань палива, питань з газом. І я думаю, що і з вугіллям. Якщо ми перенесемо на 9 місяців, то це означає, що ми категорично відмовляємося від цих реформ", - заявив Плачков.

На його думку, негативний вплив на ситуацію має й нинішня політична турбулентність, оскільки всі займаються достроковими виборами. А після них буде обрано новий уряд, якому потрібен буде час, щоб увійти в курс справ. Урядовці також можуть розпочати нову хвилю корегування законодавства. Тому ринок потрібно запроваджувати саме зараз.

"Якщо ми цього не зробимо, ми відмовляємося від відповідальності. І я думаю, на 50% від запровадження цих реформ. Якщо ми зробимо цей крок назад, ми вже вперед не підемо", - наголосив Плачков.
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