Жорстоко побитий черкаський журналіст Вадим Комаров 25-й день перебуває без свідомості, - Томіленко

"25-й день перебуває без свідомості жорстоко побитий черкаський журналіст Вадим Комаров. Позитивної динаміки немає...", - говорять лікарі." Про таке на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Він зазначив, що про подробиці стану журналіста він розпитав Олега Стадника, директора Департаменту охорони здоров‘я та медичних послуг Черкаської міської ради:

"Вадим Комаров продовжує перебувати у стані медичної коми, у нього глибока мозкова травма. Фактично третя частина головного мозку пошкоджена. Вадиму провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).

Проведені консультації з нейрохірургами обласного та національного рівнів. Визнається, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний, а медична допомога міською лікарнею надається відповідно до діагнозу. Тобто, питання тривалого тяжкого стану і коми - це не питання кваліфікації міських лікарів, а питання тяжких травм, спричинених нападником на журналіста.

Лікування здійснюється коштом міської лікарні, але її бюджет обмежений....", - констатував Голова НСЖУ.

С.Томіленко нагадав, що жорстоке побиття журналіста Вадима Комарова сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень, а опісля зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження як умисне тяжке тілесне ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

"Наскільки просунулось кримінальне розслідування за три тижні від інциденту - невідомо. І рідні, і колеги Вадима Комарова зазначають, що не відчувають належної уваги до справи. А сама кваліфікація має бути змінена на пряму професійну - "Посягання на життя журналіста".", - резюмував Сергій Томіленко.