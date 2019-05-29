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29 травня 2019, середа, 11:03 373 Документ
Суспільство 2019-05-29T11:30:02+03:00
Українські Новини
На полігоні ТПО в Броварському районі грубо порушуються екологічні та будівельні норми, - активісти руху "Трад

На полігоні ТПО в Броварському районі грубо порушуються екологічні та будівельні норми, - активісти руху "Традиція і порядок"

Вчора, 28 травня, прихильники руху "Традиція і порядок" нанесли візит на полігон побутових відходів "Регіон-2001". Була викликана слідчо-оперативна група для фіксації порушень містобудівного законодавства, а саме факту будівництва без наявних дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції. Представники полігону не допустили слідчо-оперативну групу на територію об'єкта і перешкоджали фіксації порушень.

Зазначимо, що 21 травня в рамках заходів щодо перевірки екологічної безпеки рухом "Традиція і порядок", була здійснена перевірка будівельних робіт на полігоні побутових відходів "Регіон-2001", в селі Квітневе Броварського району, де знаходиться звалище промислових відходів колишнього заводу "Радикал" та інших підприємств з небезпечними твердими відходами.

Активісти стверджують, що до них надійшла інформація щодо полігону, власником якого є голова Броварської районної ради Сергій Гришко. З джерел було відомо, що рішенням вищезгаданого голови - на полігоні почали забивати палі на глибину 20 метрів при глибині котловану до 10 метрів. Рух "Традиція і порядок" вирушили на полігон побутових відходів, де вищезазначені факти підтвердилися. Також, активісти виявили, що глиняний гідроізоляційний шар пошкоджений, що з великою часткою імовірності призведе до зараження ґрунту і підземних вод.

Зазначимо, що ділянку полігону надали під будівництво тимчасового асфальтового заводу для компанії "Az-Virt", ціна тендеру на проведення робіт становить близько 120 млн євро.

Підприємство відмовилося надати прихильникам руху "Традиція і порядок" дозвільні документи на будівництво і деактивацію звалища, що було б офіційним дозволом на проведення будівельних робіт. Як стверджують активісти, у компанії необхідні документи зовсім відсутні.

Зазначимо, що після виявлених проблем полігону "Регіон-2001" у порушенні екологічного та будівельного законодавства, були викликані представники правоохоронних органів. У процесі фіксації правопорушення, син вищезгаданого голови Броварської районної ради Сергія Гришка накинувся на активістів. Поліцією складено протокол щодо нападу.

Після прибуття слідчо-оперативної групи, активісти написали заяви про порушення статей 95 і 105 Водного кодексу.

Активісти стверджують, що пильно стежитимуть за розвитком подій і не допустять можливої Всеукраїнської екологічної катастрофи.

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