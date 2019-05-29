Перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн гривень

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який напередодні вирішив подати у відставку, задекларував покупку квартири в Києві за 3 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, передають Українські Новини.

Так, 16 травня Клімкін отримав право власності на квартиру в Києві площею 108,3 кв. м. за 3 028 916 гривень.

Крім того, міністр купив паркомісце за 131 647 гривень.

Продавцем нерухомості вказаний Олексій Булгаков.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін задекларував 780 443 гривні доходів, а його дружина Марина Михайленко - дачу в Козині Київської області за 2018 рік.

17 травня міністр вирішив подати у відставку. Він планує балотуватися у Верховну Раду.