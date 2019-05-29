Померла дочка відомого музиканта Трики і співачки Мартіни Топлі-Берд

Відомий музикант Трікі та співачка Мартіна Топлі-Берд повідомили про смерть своєї 24-річної дочки Мазі-Міни Топлі-Берд. Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

Трікі повідомив, що його дочка померла на початку місяця, 8 травня.

"Я думав, що я знаю, що таке втрата, але тепер моя дочка пішла, і я розумію, що я поняття не мав, що це означає. Ніякі слова або текст не можуть пояснити - моя душа почуває себе порожньою.

У Мазі Міни, моєї дочки було два імені - деякі люди називали її Мазі, деякі люди називали її Міна. Вона мала дивовижний талант співу та пісень - пісні, які будуть завершені і почуті. Люблю тебе, Мазі-Міна", - написав музикант.

Трики (англ. Tricky, справжнє ім'я — Едріан Тоус (англ. Adrian Thaws); рід. 27 січня 1968, Брістоль) — британський тріп-хоп-музикант, один з основоположників жанру, представник бристольської андеграунд-сцени, відомий оригінальним підходом до вокального виконання, совмещающему кантилену з речитативом. Трікі є піонером тріп-хопу, його роботи відрізняються темним, багатошаровим музичним стилем, що поєднує різнорідні культурні впливи і жанри.

Мартіна Топлі-Берд (англ. Martina Topley-Bird) — британська співачка, вперше здобула популярність після запису вокальних партій для дебютного альбому Maxinquaye від Tricky.