У Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився

У Коломиї Івано-Франківської області чоловік убив свою дружину і застрелився сам.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківській області, в понеділок,

27 травня, між подружжям виникла сварка. 54-річний чоловік схопив рушницю та вистрелив з неї у свою 56-річну дружину. Від отриманого вогнепального поранення грудної клітки жінка померла на місці. Тоді чоловік зрозумів, що накоїв.

Він підпалив одну з кімнат та вистрелив собі в груди, від чого також помер. У будинку правоохоронці знайшли передсмертну записку, в якій чоловік просив вибачення в рідних за скоєне. Окрім мисливської гладкоствольної рушниці, біля тіла чоловіка також знайшли газовий пістолет.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "Умисне вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Як пише 112.ua з посиланням на місцеві ЗМІ, убитими виявилися адвокат і меценат Михайло Петров і його дружина.

Між подружжям виникла сварка