У Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився

У Коломиї Івано-Франківської області чоловік убив свою дружину і застрелився сам.\r\nЯк повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківській області, в понеділок,\r\n27 травня, між подружжям виникла сварка. 54-річний чоловік схопив рушницю та вистрелив з неї у свою 56-річну дружину. Від отриманого вогнепального поранення грудної клітки жінка померла на місці. Тоді чоловік зрозумів, що накоїв.\r\nВін підпалив одну з кімнат та вистрелив собі в груди, від чого також помер. У будинку правоохоронці знайшли передсмертну записку, в якій чоловік просив вибачення в рідних за скоєне. Окрім мисливської гладкоствольної рушниці, біля тіла чоловіка також знайшли газовий пістолет.\r\nПравоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "Умисне вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".\r\nЯк пише 112.ua з посиланням на місцеві ЗМІ, убитими виявилися адвокат і меценат Михайло Петров і його дружина.\r\nМіж подружжям виникла сварка