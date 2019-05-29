НАБУ провело обшук в ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь

Співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшук у будівлі Федерації футболу України.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nЗа його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів.\r\n"Вилучили футбольні м'ячі і горілку", - сказав він.\r\nТакож була вилучена документація.\r\nКоли саме відбувся обшук співрозмовник не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура отримала доступ до документів ФФУ по справі про закупівлю штучних футбольних полів.\r\nНАБУ завело справу на голову ФФУ Павелка після скандального сюжету на ТБ.\r\nАвтор розслідування про розкрадання в ФФУ поскаржився на залякування телеканалу Zik Президентом Федерації футболу.